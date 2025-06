Hotel Thermal připravuje obnovu festivalové plochy, město zůstává stranou

Rekonstrukce přilehlé plochy se připravuje už několik let, nyní ale dostává konkrétnější obrysy. „Plocha před Thermalem je velmi frekventovaná, vytížená mezi Starým a Novým Městem, přesto slouží svým účelům už skoro 50 let. Generální opravu chystáme, ale bude nám to ještě chvíli trvat, než se položí základní kámen,“ uvedl ředitel hotelu Vladimír Novák.

Současný stav je podle vedení města nevyhovující. Plocha je neudržovaná a nebezpečná, přestože leží na důležité spojnici mezi Starým a Novým Městem. Město projevilo zájem o koupi nebo pronájem pozemků, stát ale návrh odmítl. Bez vlastnického práva nemůže město do prostoru investovat.

„Každý má pocit, že to jde za městem, každý nám i píše: Je to ostuda. Je to tam na zlomení nohy. Jaké stánky tam jsou? Co tam nabízíte? Ale vzhledem k tomu, že se nejedná o náš majetek, tak s tím neuděláme vůbec nic,“ říká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Stánky před Thermalem čeká obměna

Správa hotelu se prozatím zaměřuje alespoň na dílčí úpravy. Už letos po Mezinárodním filmovém festivalu by ale měly staré prodejní stánky nahradit nové, které budou lépe odpovídat okolní architektuře. Náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO) doufá v bližší spolupráci se státem a připravuje jednání o společném postupu.

Úpravy takzvané festivalové plochy, která tvoří jednu z hlavních vstupních bran do lázeňského města, jsou podle náměstka nutné i kvůli dopravě. Při zajišťování akcí totiž všechny nákladní vozy přijíždějí přes přilehlý park, což je podle radnice nebezpečné.