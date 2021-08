Mrzí nás ta příšerná kvalita provedení, říká o novém bazénu hotelu Thermal vnuk Machoninových

Bazén hotelu Thermal, který je ve vlastnictví státu, se přes původní odkládání nakonec o víkendu otevřel veřejnosti. A to i přes to, že celá rekonstrukce ještě nebyla dokončena. Uzavřen byl 2518 dní, tedy zhruba sedm let. Další části zrekonstruovaného hotelu by se měly otevírat postupně. „Máme i některé fotky z interiérů a vypadá to úplně zfušovaně,“ kritizuje opravy Jan Kordovský, vnuk architektů Machoninových, tvůrců Thermalu. Rozhovor Karlovy Vary 16:04 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kordovský, vnuk architektky hotelu Thermal Věry Machoninové | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Na sociálních sítích kolují fotografie nově zrekonstruovaného bazénu, kde je vidět například špatně položená dlažba. Pokud by se bazén neotevřel „narychlo“ v tomto stavu, byla by pro vás jeho nová podoba v pořádku?

Nás hrozně mrzí, že zmizela ta jediná padesátka, která tam byla. Myslíme si, že tohle rozdělení na „cachtací“ a plavací část, která je díky tomu zmenšená na 20 metrů, je škoda. Rozumíme ale například tomu, že je tam nižší hloubka a bylo třeba ten dům zrekonstruovat.

Jan Kordovský, vnuk Věry Machoninové, architekty Thermalu | Zdroj: ČRo

Zároveň nás mrzí ta kvalita toho provedení, která je úplně příšerná. Zveřejnili jsme pár fotek, ale máme i některé fotky z interiérů a vypadá to úplně zfušovaně a je samozřejmě neuvěřitelně směšné, že to otevřeli tímto potěmkinovým způsobem. Nevidím důvod, do voleb by to stihli i za měsíc a mohli by alespoň dodělat všechny detaily a udělat to pořádně.

Vaše sestra Marie Kordovská v minulosti uvedla, že považujete za velkou prohru, že byl padesátimetrový bazén příčně rozdělen na několik menších částí. První část bazénu je nyní s vodou běžnou, druhou část plní voda vřídelní, která zelená.

Nevím, jaký je mix normální a vřídelní vody v tom „cachtacím“ bazénku, ale ta vřídelní voda jde jen do té menší části a ten mix je asi trochu větší, a tím pádem je takhle nazelenalá. Předtím v sobě celých 50 metrů bazénu mělo vřídelní vodu v poměru deset procent. To vodu ohřívalo dostatečně na to, aby se v ní dalo plavat i v zimě a zároveň to nemělo tenhle zelený tón.

To ale podle vás není jediný problém proběhlé rekonstrukce.

Celý ten prostor bazénu bude provozovat soukromá společnost Saunia. Uzavřou se části veřejně přístupných prostor, které byly do teď přístupné komukoliv, kdo tam šel, s výhledem na bazén, na kolonádu... Stane se z toho uzavřený, soukromý klub a bude se tam chodit jenom za vstupné do bazénu. Takže tady vlastně státní podnik zprivatizoval kousek Karlových Varů a znemožnil přístup místním tam chodit.

Je něco, co byste na rekonstrukci bazénu naopak pochválil?

My bohužel nemáme vůbec žádné informace. Nikdo z nás nebyl vevnitř. Je dobře, že ta rekonstrukce proběhla a že ten dům přestal chátrat, což ale bohužel začalo v roce 2013, kdy to Andrej Babiš (ANO) převzal. Teď už je pozdě cokoliv chválit nebo hanit, už se to prostě stalo. Takže, asi je dobře, že ten dům nespadl…

Bazén Thermalu je po rekonstrukci znovu přístupný veřejnosti. Opravy hotelu stály už půl miliardy korun Číst článek

Dokázal byste říct, do jaké míry tedy ta současná podoba respektuje tu původní ze 70. let minulého století?

Je to obtížné. My jsme odkázáni víceméně na vizualizace, které zveřejňuje občas ministerstvo financí, jednou za tři čtvrtě roku. Těžko říct, jak to bude vypadat ve finále. Z posledních fotek zevnitř, které jsme nějak pokoutně viděli, jsou tam různá saunová obložení, aby to vypadalo seversky a tak dál. Takže těžko říct. Až to bude volně přístupné, tak k tomu budeme moct něco říct, ale stát to bohužel tají.

Před nějakou dobou se objevily fotky původních autorských křesel, které byly na místě ve špatném stavu. Rozhodlo se je, alespoň podle vašich informací, ministerstvo financí nějak zachraňovat?

Myslím si, že nějaká křesla jsou v nově zrekonstruovaných pokojích, což je docela dílčí úspěch. Bohužel nevím, v jakém jsou stavu, jak jsou přečalouněná a jak to vypadá. Nábytek, který se válel v tom původním bazénu, se snad podařilo minimálně nějak uschovat. Těžko říct, s námi nikdo nemluví. Všechny informace, co máme, tak jsou z internetu nebo různých drbů od lidí, kteří pracují na té stavbě a z Hlídače státu, kde jsou zveřejněné nějaké zakázky apod. Neprobíhá to úplně transparentně.

V únoru 2020 jste v České televizi reagoval na slova ministryně financí Aleny Schillerové o tom, že se ředitel hotelu Vladimír Novák s vaší rodinou pravidelně schází a rekonstrukci hotelu konzultuje. Její výroky jste tehdy označil jako lživé. Nakonec jste se s ministryní sešli na konci července. Došlo od té doby ještě k nějaké schůzce? Konzultoval s vámi někdo celou záležitost?

Sešli jsme se tehdy na ministerstvu financí, velmi oficiálně. Byla tam paní Schillerová, pan ředitel Novák a pan mluvčí Žurovec. Tam paní Schillerová nasadila svůj úsměv a říkala, že je to teda hrozné, a že od teď už tedy opravdu začneme a co bychom chtěli, a že si to pan Žurovec zapíše a pan Novák nám to jistě pošle. A to bylo naposledy, co jsme od nich cokoliv slyšeli.

Takže pak už se vám opět nikdo neozval?

Ne.

Vy sami jste je zkoušeli nějak zkontaktovat?

Nechali jsme to na nich.

Fotogalerie (41)







Minulé léto vaše sestra Marie Kordovská uvedla, že neztrácíte naději, že alespoň nadcházející fáze rekonstrukce veřejných částí budovy bude probíhat ve spolupráci s vaší babičkou nebo že se podaří zrestaurovat umělecká díla, která jsou nedílnou součástí festivalového paláce Thermal. To také nijak nedopadlo?

Zatím ne. Nyní je dokončená ta bazénová část a zároveň věžová část, ten hotel a pokoje, se teď taky dokončuje. Ta už je v prováděcí fázi a už se s tím nedá absolutně nic dělat.

Mimochodem, ta dopadla prakticky zatím úplně nejhůř ze všech těch akcí, které tam provádějí. Nebyly tam dodrženy původní materiály, takže dům začal házet odlesky. Celý se leskne a vypadá úplně jinak než předtím.

Rekonstrukce hotelového bazénu Thermal začíná. Hlavní práce mají skončit v polovině příštího roku Číst článek

Nyní by měla začít, alespoň podle původního harmonogramu, fáze rekonstrukce veřejných prostor – velký sál, předsálí, recepce a všechny tyto nejreprezentativnější prostory celého domu. Takže doufáme, že tam bude nějaký kvalitní architekt, když už to nebude Machoninová, nebo budou alespoň konzultace apod. To jsou věci, které slibovala paní ministryně na té schůzce v roce 2020.

Podílí se na rekonstrukci nyní už nějaký architekt? Nebo stále architekta nemá, jako tomu bylo na začátku roku 2020?

Situace je pořád stejná.

Za záchranu hotelu veřejně vystupujete již několit let. Máte ještě naději, že by se průběh rekonstrukce samotného Thermalu mohl nějak změnit?

Tak naděje umírá poslední. My doufáme, že se k těm veřejným reprezentativním prostorům, což je to nejhodnotnější, co v tom domě je, bude přistupovat tak, jak by se mělo, a ne tak, jak se k tomu přistupuje do teď.

Mluvil jste už o proběhlých opravách bazénu se svou babičkou Věrou Machoninovou? Viděla už, jak rekonstrukce proběhla?

Nynější fotky jsme ještě neprobírali. Ukazoval jsem jí fotografie před dokončením a reagovala „No jo no, vždyť jsme to říkali“.