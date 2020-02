Z hotelu Thermal se stane podprůměrný věžák, říká o rekonstrukci vnuk architektů Machoninových

Karlovarský hotel Thermal prochází rekonstrukcí, za kterou má stát jako vlastník budovy zaplatit 580 milionů korun. Proti podobě rekonstrukce ale protestuje architektka hotelu Věra Machoninová a její vnoučata, kteří vedou několik let kampaň za záchranu hotelu. Co jim na opravách vadí? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Jan Kordovský, vnuk Věry Machoninové. dvacet minut radiožurnálu Praha 19:45 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současná rekonstrukce hotelu Thermal je tou největší od jeho postavení | Foto: Zdeněk Trnka

Ministryně financí Alena Schillerová při prohlídce Thermalu řekla, že rekonstrukce je konzultována s Věrou Machoninovou. Na její slova ale Kordovský už dříve reagoval, že to není pravda. „Už ani neočekáváme, že se něco dít bude,“ dodává nyní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rekonstrukce se děje salámovou metodou, bez konceptu a architekta, říká vnuk architektů, kteří navrhli hotel Thermal

O schůzku s ministryní Schillerovou stojí rodina kvůli tomu, že by je zajímalo, proč je pět let ignorují. „Konstantně se pokoušíme o nějaké kontakty,“ potvrzuje.

Rekonstrukce bez konceptu

Podle Kordovského se rekonstrukce hotelu Thermal dělá podivnou salámovou metodou, bezkoncepčně, nemá architekta. „Nevíme, kdo s návrhy přichází, vadí nám, že nad rekonstrukcí není kontrola, stát si dělá se státním majetkem, co chce,“ vysvětluje.

Nejde přitom podle něj o snahu zakonzervovat rozjetou stavbu, chtějí jen poukázat na celý problém a na provinční vzhled dvouhvězdičkového hotelu, který tam po rekonstrukci bude.

„Jde o ducha, genia loci, který by ten dům měl mít a se kterým byl navržen… Stane se z toho naprosto neviditelný, podprůměrný věžák, který bude štvát všechny ještě více než teď,“ upozorňuje na problémy rekonstrukce hotelu, který by přitom mohl být atraktivním místem pro turisty i místní lidi.

Podhodnocená cena

A jakým způsobem by se mohla Věra Machoninová podílet na současné rekonstrukci, kdyby o to byl zájem ze strany státu? Podle Kordovského třeba ve spojení s nějakým architektem, se kterým by vyšli vstříc požadavkům investora, tedy státu.

Další možností by byla soutěž s odbornou porotou, které by Machoninová byla součástí, a z které by se vybral architekt s vizí, který chápe podstatu celého domu.

Moderátor Tomáš Pancíř ale v té souvislosti připomíná nedávná slova Schillerové, podle které se ateliér Věry Machoninové ucházel ve veřejné soutěži o zakázku na zastřešení probíhající modernizace. Ale byl nejdražší, a proto soutěži nevyhrál.

„Odborníci, se kterými mluvíme, se shodují na tom, že cena, za který projektant vyhrál soutěž, byla podhodnocená,“ argumentuje Kordovský.