Praha plánuje zavřít humanitární hotely pro lidi bez domova. Některým hrozí návrat zpět na ulici

Asi šedesát lidí bez domova z pražských humanitárních hotelů nemá zajištěné další ubytování. Upozorňují na to neziskové organizace. Praha plánuje hotely otevřené pro potřebné v době koronavirové krize zavřít na konci června. Fungovaly od března 2020, teď v nich žije asi 160 lidí. Část dostane místo v městských ubytovnách, některým ale hrozí, že se budou muset vrátit zpět na ulici, říká Kamila Kovačíková z organizace Jako doma. Praha 18:43 4. června 2022

Dva roky mohli spaní bez střechy nad hlavou vyměnit za hotelové postele. A teď se nejspíš budou muset vrátit zase na ulici.

Mluvíme o desítkách lidí bez domova, které Praha na začátku covidové krize nastěhovala do hotelů a hostelů. Jenže projekt na konci června končí, a část lidí nemá z hotelových pokojů kam jít.

„Spala jsem na na nádraží, na dlažbě. A potom jsem se dostala do Prahy a další dva dny na ulici,“ vzpomíná pro Radiožurnál menší bělovlasá žena po cestě do svého pokoje. Teď asi dva měsíce žije v hotelu pod pražským Vyšehradem.

„Moc dobře se mi tady spí, ale jsem zoufalá, jak dopadnu,“ říká osmapadesátiletá žena.

Zpět na ulici nechce, nemá se ale podle svých slov kam vrátit.

„Jsem z toho zoufalá. A nemám kam jít. Mám syna, ale má čtyři děti a má 1+1. Tam nemůžu,“ dodává ke své situaci žena.



„Taková tíseň, člověk nevyspalej, špinavej, ani chuť nemá na jídlo. Prostě se mu chce umřít. Takhle jsem se cejtila já,“ vzpomíná na svůj život na ulici žena.



Kam jít?

Praha teď pro lidi v tíživé situaci pronajímá pokoje v posledních čtyřech hotelech, bydlí tam celkem 160 potřebných. Všichni se musí odstěhovat do konce června. Část půjde do městských ubytoven, další třeba do komerčního bydlení.

Nedostanou se tam ale všichni, říká Eliška Konývková z neziskové organizace Jako doma, která provozuje hotel pod Vyšehradem.

„Když jsme to sčítali dohromady za všechny hotely, tak se to odhaduje asi na 60 lidí, mužů, žen dohromady, který vlastně nemají kam jít,“ dodává Konývková.

Spolu s ostatními organizacemi, které se starají o chod humanitárních hotelů, sepsali otevřený dopis, kterým na problém upozorňují magistrát.

Kdyby se lidé vrátili zpět na ulici, byla by to škoda. „Aby těch 60 lidí, a všechna ta energie a prostředky, které do nich byly za ty dva roky vloženy, nevyšly vniveč. Ono to možná vypadá, že 60 lidí je nic. Ale v důsledku když 60 lidí odstraníte z ulice a reintegrujete, tak z toho těží celá společnost,“ popisuje sociální pracovnice Jako doma Kamila Kovačíková.

Drastické zlepšení

Hotelovými pokoji prošly od března 2020 podle Prahy přes čtyři stovky lidí bez domova.

„V podstatě všem se drasticky zlepšil zdravotní stav, začali spolupracovat se sociálními pracovníky, zařídili si doklady, někteří si začali hledat práci,“ říká radní pro bydlení Adam Zábranský z Pirátů.

Magistrát podle Zábranského o problému ví. Zvažuje, jestli pronájem některého z hotelů ještě neprodlouží. Praha to ale podle něj nemůže dělat donekonečna.

„Už jenom to, že dočasně měli tu možnost, jim samo o sobě pomohlo. Já bych byl rád, kdyby v Praze nebyli na ulici žádní lidé bez domova, ale jsou jich tu tisíce,“ dodává Zábranský. Lepší řešení je podle něj koupit a otevřít další městské ubytovny.