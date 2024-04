Odesláno. Rozsudek v kauze Čapí hnízdo je napsaný, po doručení začne běžet lhůta na odvolání

Rozsudek v kauze Čapí hnízdo, který zprostil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotační expertku Janu Nagyovou obžaloby z dotačního podvodu, je hotový. Soudce Jan Šott písemné znění verdiktu dopsal minulý týden, v pondělí ho Městský soud v Praze vypravil jednotlivým stranám, jak zjistil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Až bude doručený, začne plynout 15denní lhůta pro odvolání. Původní zpráva Praha 12:16 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš u soudu 14.2.2024 | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„V návaznosti na váš dotaz sděluji, že písemné vyhotovení rozsudku bylo dnešního (pondělí – pozn. red.) dne vypraveno,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál Štěpánka Tykalová, zastupující tisková mluvčí Městského soudu v Praze na dotaz, zda soudce Jan Šott již dokončil písemné znění rozsudku v kauze Čapí hnízdo.

Osvobozující verdikt padl v polovině února, Šott měl měsíc na to, aby ho sepsal. Původní termín ale nestíhal, lhůta mu proto byla prodloužena o další měsíc, tedy do tohoto pátku.

Po doručení rozsudku všem účastníkům řízení bude možné v politicky citlivém případu podat proti zprošťujícímu verdiktu odvolání. Pokud by se tak stalo, kauzu by opět projednával Vrchní soud v Praze, který případ Městskému soudu v Praze již jednou vrátil. „Musím si argumenty soudu nastudovat, a pak teprve zjistím, co s tím dál,“ prohlásil v únoru dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Lhůtu pro odvolání si ponechali i obhájci Andreje Babiše, byť na jejich straně to na další kroky zatím nevypadá. „My se odvolávat pravděpodobně nebudeme,“ řekl novinářům advokát Eduard Bruna poté, co soud jeho klienta osvobodil. Pokud se ovšem žádná ze stran nakonec neodvolá, rozsudek bude pravomocný.

Nevinní i napodruhé

Městský soud v Praze rozhodoval v případu už podruhé. Původně loni v lednu oba obžalované také osvobodil. Kauzu mu ale na stůl v září vrátil odvolací Vrchní soud v Praze. Soudce Šott letos v únoru ale opět prohlásil, že jednání Babiše a Nagyové nebylo trestným činem. „Skutečnosti, na které poukázal vrchní soud, nevyvracejí a nezpochybňují obhajovací verzi obžalovaných,“ zdůraznil.

Pražský soud měl podle zadání odvolacího soudu odpovědět na dvě otázky. První, zda Babiš s Nagyovou účelově vytvořili společnost, která by splňovala podmínky získání dotace. Druhá v případě pozitivní odpovědi na první, zda byla Farma Čapí hnízdo nezávislým malým podnikem.

Podezření policie, že obžalovaní postupovali čistě účelově, aby společnost mohla dotaci získat, bylo podle Šotta namístě. Ale nepřímé důkazy prokazující jejich vinu nevytvořily ucelené řetězec, pomocí kterého by vyvrátily obhajobu obžalovaných.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch stejně jako loni v lednu navrhl pro Babiše a Nagyovou tříletou podmínku s odkladem na pět let. Pro oba chtěl také peněžité tresty, pro Babiše ve výši deseti milionů korun, pro Nagyovou 500 tisíc korun.

Babiš i Nagyová svou vinu dlouhodobě popírají a tvrdí, že postupovali přesně podle tehdejších pokynů poskytovatele dotace. Expremiér tvrdí, že založením farmy splnil své rodině sen vyzkoušet si vlastní podnikání.