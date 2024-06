‚Houpe to jako na moři.‘ Řidiči si stěžují na nerovnosti na opravené silnici z Dačic do Slavonic

Úzká silnice z Dačic do Slavonic na Jindřichohradecku, po které jezdí místní obyvatelé denně do práce, měla být nová, širší a bezpečnější. První úsek už můžou řidiči v omezeném režimu využívat. S opravou, která trvala deset měsíců, ale spokojeni nejsou ani trochu. Jindřichův Hradec 12:19 1. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úzká silnice z Dačic do Slavonic na Jindřichohradecku, po které jezdí místní obyvatelé denně do práce, měla být nová, širší a bezpečnější (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tam se jezdit nedá. Když tam byly ty základní dvě vrstvy, tak to bylo rovnější, teď na to najedete a jste jako na moři. A v každé zatáčce vám auto uskočí,“ popisuje pan Vladislav, obyvatel obce Peč.

Silnice spojující Dačice a Slavonice na Jindřichohradecku patří mezi frekventované. Využívají ji i kamiony mířící do Rakouska. Oprava a rozšíření byly proto nutné. Když ale lidé začali první část silnice využívat, spokojeni nebyli a žádali řešení.

„Podnět přišel ze všech stran, jak od místních obyvatel, od nás jako města, tak samozřejmě i od stavebního dozoru a investora, tedy Jihočeského kraje,“ potvrzuje místostarosta Dačic Jiří Baštář z ODS.

Za stavbu bezmála desetikilometrového úseku zaplatí Jihočeský kraj téměř 194 milionů korun. Kvalitu silnice si tedy nechal zkontrolovat. „Na více místech v tomto úseku bylo prokázáno překročení podélné nerovnosti,“ uvádí mluvčí David Hocke.

Český rozhlas oslovil i stavební společnost MI Roads, ta se ale nevyjádřila. Mluvčí kraje David Hocke vysvětluje, že podle zhotovitele byl nevyhovující stav vozovky způsoben skrytou závadou na rozprostírací liště.

Řidiče tedy čeká další dopravní omezení, přestože už dávno měli jezdit po novém. Práce na silnici začaly loni 1. srpna.

Pan Vladislav z další uzavírky radost nemá. „Pořád jsme to objížděli přes Rudolec, a to máte padesát kilometrů za jednu cestu tam a zpátky. Když potřebujeme na nákup, najedeme spoustu kilometrů a zabere to víc čas, zvlášť v zimě,“ říká.

Až do obce Peč je průjezd umožněn sníženou rychlostí. A mělo by to tak zůstat. V druhé polovině června ale dojde i na úplnou uzavírku.

Silnice totiž dostane nový povrch. „Oprava bude spočívat v odfrézování celé vrchní vrstvy a jejím opětovném položení,“ informuje David Hocke. Kompletně dokončenou stavbu plánuje Jihočeský kraj převzít v září tohoto roku.