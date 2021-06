Z ulic a ubytoven do běžných bytů. Projekt Housing First za dva rok pomohl 530 lidem v Česku

Přes 530 Čechů – z toho téměř 250 dětí – se mohlo díky projektům housing first v posledních dvou letech přesunout z ulice, ubytoven a azylových domů do běžných bytů. Uvádí to ministerstvo práce a sociálních věcí, které na projekty přispívá. Neziskové organizace a města přidělují byty sociálně slabým jednotlivcům i rodinám.

