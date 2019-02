Polské maso se salmonelou se dostalo do škol, restaurací nebo nemocnice. Část lidé už zpracovali

Polské maso ze šarže s výskytem bakterií salmonely směřovalo z valašskomeziříčské společnosti MP Krásno k sedmi odběratelům ve Zlínském kraji. Jsou mezi nimi mimo jiné školy, nemocnice nebo restaurace. Po jednom odběrateli je také v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. V některých provozech už část z 201 kilogramů masa zpracovali a zkonzumovali, řekl ve čtvrtek zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Zlín 16:06 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma MP Krásno ještě ve středu před oficiálním oznámením kontaktovala své odběratele a na problém je upozornila | Foto: Matej Leskovsek | Zdroj: Reuters

„Všechny subjekty byly kontaktovány veterinárními inspektory. Informaci jsme předali i krajské hygieně. Ve všech případech, kdy bylo maso zkonzumováno, došlo předtím k jeho tepelné úpravě. Riziko případné nákazy je tedy minimální,“ uvedl Majer.

Více než 64,5 kilogramu masa zkonzumovali v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Necelých 17 kilogramů masa se snědlo také v Kroměřížské nemocnici, další více než čtyři kilogramy zařízení vrátí dodavateli. Zhruba 4,5 kilogramu masa snědli v Základní a mateřské škole v Sehradicích na Zlínsku a přes 4,7 kilogramu v restauraci Lípa v Hulíně na Kroměřížsku.

Další desítky kilogramů nezpracovaného, nebo pouze částečně zpracovaného masa, vrátí do MP Krásno další odběratelé ve Zlínském kraji. Jsou jimi Základní škola a mateřská škola v Ořechově na Uherskohradišťsku, pivovar Vraník z Trnavy na Zlínsku a společnost Krajan Czech ze Zborovic na Kroměřížsku.

Přes 36 kilogramů masa bude dodavateli vracet společnost Zelos z Prostějova. Naopak více než 4,8 kilogramu už zpracoval podnikatel Pavel Šťastný z Blučiny v okrese Brno-venkov. Téměř 11,2 kilogramu masa bylo ve středu dodáno i do hotelu Orchard v Ostravě.

Předseda představenstva MP Krásno Karel Pilčík ve čtvrtek dopoledne řekl, že do společnosti přišlo 201 kilogramů masa z šarže se závadným polským masem s bakteriemi salmonely. Firma ho podle něj dále prodala devíti odběratelům v Česku, veterináři však mají zprávy o deseti zákaznících. Firma ještě ve středu před oficiálním oznámením kontaktovala své odběratele a na problém je upozornila.

Podle Pilčíka to však neznamená, že celá šarže byla kontaminovaná, výsledky testů podle něj budou k dispozici v pátek. Pilčík řekl, že jde o pochybení, které se může stát, již dříve řešil problém s šaržemi se závadným masem z jiných zemí. „A nestalo se to jen Polákům,“ uvedl Pilčík.

Maso se salmonelou se v Česku distribuovalo do pěti míst. Kromě MP Krásno směřovalo i do distribučního centra Makra v Kozomíně, do jídelny Kocourek v Brně, olomouckého velkoobchodu Bikos a k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích.

Na Slovensku se maso dostalo do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. Zjištění, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa obsahovalo bakterie salmonely, oznámil ve středu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Tajná reportáž

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl v noci porážen nemocný dobytek.

Nyní zjištěné maso se salmonelou z těchto jatek nepocházelo, nemělo by s nimi mít podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda ani žádnou souvislost. „Jde o dvě jiné kauzy,“ uvedl Pilčík. Kvůli případu zavedl stát od čtvrtka kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného z Polska před jeho uvedením na trh.