V Česku je více než tuna masa ze šarže se salmonelou, hlásí veterináři

Z Polska bylo do Česka dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako již dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy tyto bakterie odhalily. V České televizi to řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Kontrolní testy, které si nechal vypracovat Agrofert, jenž do Česka dovezl první zásilku, dopadly negativně.

