Zemědělci žádají stamilionové kompenzace za kalamitu hrabošů. Kvůli mírné zimě se může opakovat

S blížícím se jarem se znovu dostává do popředí téma přemnožených hrabošů. Zemědělci žádají po vládě kompenzaci škod - a taky komplexní řešení, aby mohli kalamitám v budoucnu předcházet. Ornitologové ale dál upozorňují na nebezpečí spojená s trávením hlodavců. Praha 20:19 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle zemědělců přečkala hraboší populace zimu bez velkých ztrát (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Zemědělci se obávají především následků mírné zimy - kvůli chybějícím mrazům totiž podle nich hraboší populace přečkala zimu bez velkých ztrát.

Aktuální škody začnou sčítat až za několik týdnů, ty za minulou sezonu ale dosahují podle šéfa Zemědělského svazu Martina Pýchy až dvou miliard korun.

Na nejbližším jednání tripartity proto chce řešit, jaké kompenzace by mohli zemědělci dostat. Prosadit chce taky komplexní řešení. „Půjdeme teď hlavně tlačit na ministerstvo, aby se to řešilo systematicky, když se to stane za rok, za pět let - to nevíme - tak, aby se to neopakovalo, abychom se nedohadovali jako teď půl roku,“ řekl Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zemědělci dál upozorňují na přemnožené hraboše. Téma pro Kateřinu Součkovou

Aktuálně mají zemědělci povolené trávení hrabošů kromě sypání do nor i rozhozem jedu na pole - ale jen ve výjimečných případech.

„Aplikace rozhozem je v této mimořádné situaci možná pouze v případech, kdy je překročen pětinásobek prahu škodlivosti na konkrétním pozemku. Tato aplikace je podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ přímo v terénu. ÚKZÚZ po posouzení těchto pozemků vydá stanovisko o potvrzení kalamitního přemnožení hraboše,“ popisuje mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.

Od minulého týdne eviduje ústav na 80 žádostí o takové trávení. Postup zemědělců se dlouhodobě nelíbí ornitologům a ochráncům přírody. Upozorňují, že jedem se můžou otrávit i zajíci, bažanti, ale i dravci.

Špatná zpráva pro poštolky a sýčky. Ornitologové kritizují možnost klást jed proti hrabošům na povrch Číst článek

„Takový přiotrávený hraboš je ideální kořist, která se snadno loví. A když jich ten pták, zvíře, lasička sežere dostatečné množství, tak se otráví také,“ připomíná Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.

Do Česka se navíc vrací první čápi - pro ty můžou být přiotrávení hraboší také rizikoví. I ornitologové nicméně prosazují systematické řešení.

Konkrétně v přeměně krajiny - budováním remízků, předělením dlouhých lánů pole, tak, aby tam žilo co nejvíc druhů a přirozeně si konkurovaly. V takovém případě by se podle ekologů nemusela chemie používat vůbec.