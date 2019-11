Zemědělci vyčíslili škody po hraboších na 1,3 miliardy. Stát podle nich nepostupuje efektivně

Ačkoliv je dávno po sklizni a teploty se běžně pohybují i pod bodem mrazu, Zemědělský svaz dál upozorňuje na škody způsobené přemnoženými hraboši. Podle jeho propočtů dosáhly ztráty 1,3 miliardy korun, přičemž škody ještě mohou růst. Svaz navíc kritizuje postup obou ministerstev - jak zemědělství, tak životního prostředí. Podle něj stát v řešení situace stagnuje. To ale oba resorty odmítají. Praha 18:33 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hraboš na poli | Zdroj: Profimedia

Zemědělský svaz chce od státu slyšet jasný návrh, jak vyřešit problém s přemnoženými hraboši. Stále totiž platí zákaz plošného používání jedu na hlodavce Stutox II.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jeho použití v létě nejdřív výjimkou povolil, vzápětí ale rozhodnutí zase zrušil.

Zemědělci se aktuálně obávají nejen mírné zimy, která by nemusela hraboše vyhubit přirozeně, ale také toho, že na jaře, kdy bude kalamita hrozit znovu. Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy totiž stále nebude jasno, jak chce stát ve věci hrabošů postupovat.

„Nechceme být na jaře ve stejné situaci jako nyní, že budeme čekat, až se dvě ministerstva dohodnou, protože zatím žádná dohoda na stole není,“ řekl Radiožurnálu.

S požadavky se Zemědělský svaz obrátil také na premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Problémem by se proto měla zabývat v pondělí tripartita.

Možnost aplikace Stutoxu

Ministerstvo zemědělství podle svého mluvčího Vojtěcha Bílého zpracovalo materiál, ve kterém navrhuje možnost mimořádného povolení: „Ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským byl připraven návrh postupu ve věci mimořádného povolení aplikace zmiňovaného přípravku rozhozem na povrch za velmi regulovaných podmínek.“

Resort odeslal materiál k posouzení ministerstvu životního prostředí a teď prý čeká na jeho vyjádření. Prostředí ale namítá, že jakékoli povolování plošného rozhazování jedu není v jeho kompetenci.

Zda budou mít zemědělci nakonec volnější a ne tak přísné podmínky, za kterých můžou hraboše hubit, vůbec nezáleží na ministerstvu životního prostředí, ale naopak na resortu zemědělství, potažmo na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu, který pod něj spadá.

„To znamená, že právě resort zemědělství určuje, zda bude zemědělcům udělená výjimka na aplikaci do děr nebo i na plošný rozhoz Stutoxu a za jakých podmínek. Nelze tedy hovořit o tom, že by ministerstvo životního prostředí mělo vydávat výjimku pro plošný rozhoz Stutoxu. To není pravda,“ vysvětluje mluvčí resortu životního prostředí Petra Roubíčková. Zároveň také dodala, že oba ministři spolu jednají a možnosti si vyjasnili.

Zemědělci žádají kompenzace

Podle kompetenčního zákona to může udělat jedině ministerstvo zemědělství. I v tomhle ale oba resorty spolupracují. Už před několika měsíci se dohodly, že životní prostředí převede v následujících měsících zhruba miliardu a půl do resortu zemědělství.

To bude moct z peněz proplatit projekty na ochranu a péči o krajinu. Z ušetřených peněz pak může Ministerstvo zemědělství hradit škody zemědělcům.