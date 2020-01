Ministerstvo financí objevilo 777 licencí na hrací automaty. Všechny patří jednomu vlastníkovi

Třináct heren a skoro dvě stě hracích automatů dál legálně funguje v Brně. Poslední povolení pro herny přitom ve městě měla vypršet loni v prosinci. Český rozhlas Brno ale zjistil, že ministerstvo financí nedávno při kontrolách našlo další licence, o kterých dřív úřad nevěděl. Celkem jde o 777 legálních hracích automatů ve čtrnácti městech. Praha 17:07 28. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český rozhlas Brno ale zjistil, že ministerstvo financí nedávno při kontrolách našlo další licence, o kterých dřív úřad nevěděl. Celkem jde o 777 legálních hracích automatů ve čtrnácti městech (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kromě Brna jsou legální automaty s licencí taky v Praze, Liberci, Havířově nebo Kolíně. Všechny přístroje patří jednomu vlastníkovi, společnosti Masox. V dozorčí radě jsou zástupci firmy Slot Group. Český rozhlas Brno ji oslovil s dotazy už loni v prosinci, doteď ale nereagovala.

Podle ministerstva financí se tato povolení objevila při kontrole. Licence byly vydané před lety, kdy platil jiný zákon o hazardních hrách. Bývalý ministerský náměstek Ondřej Závodský, který měl hazardní problematiku na starosti, Českému rozhlasu Brno už dříve popsal, že teprve on začal licence evidovat.

Do té doby to podle něj byly desetitisíce povolení na stovkách tisících papírů, ve kterých panoval velký nepořádek. Závodský proto nevyloučil, že by úředníci mohli nějaké dokumenty ještě objevit.

Právníci ministerstva financí už zahájili celkem sedm správních řízení o zrušení všech dotčených povolení na všech 777 hracích automatů. Licence jsou ale zatím platné do prvního ledna roku 2023.