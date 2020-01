‚Nepořádek z dob bývalých vlád.‘ V Brně dál fungují hrací automaty, objevily se nové licence

V Brně dál fungují hrací automaty, i když poslední povolení pro tyto přístroje vypršela loni v prosinci. Jak zjistil Radiožurnál, ministerstvo financí při posledních kontrolách objevilo čtyři licence, které úředníci vydali před lety a které zřejmě ještě platí. Bývalý zaměstnanec ministerstva, který měl regulaci hazardu na starosti, mluví o nepořádku z dob bývalých vlád. Brno 17:57 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posledních čtrnáct hracích automatů už v Brně nesmí fungovat. Tak zněly zprávy z poloviny loňského prosince | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Posledních čtrnáct hracích automatů už v Brně nesmí fungovat. Tak zněly zprávy z poloviny loňského prosince. O víkendu před Štědrým dnem vypršela poslední povolení pro tři legální herny ve městě.

Situace je podle zjištění Radiožurnálu ale jiná. „Ministerstvo financí v rámci dozorové činnosti zjistilo, že na území některých měst po České republice byla v minulosti vydána povolení k provozování technických zařízení podle zákona č. 202/1990 Sb., která nebyla evidována v systému Státního dozoru nad sázkami a loteriemi,“ potvrdila Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva.

Podle resortu jde o čtyři povolení. Část z nich se týká Brna. Podrobnosti o počtu heren, herních zařízení a dalších měst, kterých se problém týká, slibuje ministerstvo zveřejnit v nejbližších dnech.

„Ministerstvo financí nastalou situaci analyzuje a posuzuje, zda taková povolení zakládají oprávnění k provozování technických zařízení, případně zda vydaná povolení jsou v souladu s místními regulacemi,“ doplnila Pavlasová.

Chyba Kalouskova vedení

Úředníci, nebo celníci, kteří na dodržování zákona o hazardních hrách dohlíží, objevili staré a zřejmě stále platné licence při kontrolách. To mohlo nastat buď při prohlídce v některé z heren, anebo se papíry našly v ministerských kancelářích.

„Na ministerstvu financí byl velký nepořádek. Oni tam v jednu dobu napovolovali desítky tisíc povolení a ty tam měli jenom v papírové verzi, některé se tam válely po šanonech a skříních. Takže je možné, že se tam ještě otevře nějaká skříňka a někde z toho nějakých pár povolení vypadne. A jde to za bývalým vedením ministerstva financí za Miroslava Kalouska,“ přibližuje situaci Matěj Hollan (Žít Brno), bývalý komunální politik, který se v Brně zasadil o zákaz hracích automatů.

Takový scénář potvrzuje i Ondřej Závodský, bývalý ministerský náměstek, který měl na starost právě regulaci hazardu.

„Mohlo se to stát poměrně lehce, kvůli obrovskému nepořádku, který tam před mým příchodem, což bylo v lednu 2014, byl. Kdy ministerstvo prakticky desetitisíce povolení v nejrůznějších stovkách tisíc listin neevidovalo. Je možné, že ministerstvo v nějakých zapomenutých koutech ještě nějaké povolení najde. Anebo že se provozovatelé heren s nějakým povolením ještě vytasí,“ popisuje Závodský, který inicioval vznik elektronické evidence hazardních licencí.

Těch je nyní přes 39 tisíc v celém Česku, týkají se jak automatů, tak živých her jako je ruleta nebo poker v kasinech.

Havířov, Kolín a další města

Podle Závodského je možné, že se tato situace bude opakovat. „Předpokládám, že půjde o povolení z let 2009 nebo 2010, kdy se vydávala desetiletá povolení, takže by to znamenalo, že ty lhůty vyprší v tomto roce,“ míní bývalý náměstek. Ministerstvo financí zatím podrobnosti nekomentovalo.

Podle Matěje Hollana neznamená pravděpodobné fungování ještě několika legálních heren s automaty v Brně velký problém. „My, co tady bydlíme, vidíme, že ty herny už tady nejsou, těch pár možných případů nemá takový velký dopad na celek,“ říká Hollan.

Z Brna za posledních pět let podle tamního magistrátu zmizelo na 1500 hracích automatů. Loni v prosinci se legálních heren zbavil kromě Brna i Havířov nebo Kolín a dalších šest měst. Celkem to bylo třicet provozoven v celém Česku.

„V rámci správních řízení rušení z moci úřední celkově podalo rozklad osm provozovatelů. Nicméně nyní všechna tato povolení pozbyla platnosti,“ připomíná Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva financí, že podané rozklad proti neprodloužení licencí nemají odkladný účinek a zákazy automatů tedy platí.