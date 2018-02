Přehled tisku: méně hracích automatů, nová pravidla pro směnárny i zadlužení školáci

E15

Na Letiště Václava Havla bude z centra Prahy jezdit víc autobusů. Informuje o tom deník E15. Dopravní podnik hlavního města od dubna posílí nejvytíženější linku 119 ze stanice metra Nádraží Veleslavín na interval tři minuty. Přímo na letišti taky vzniknou nové autobusové zastávky. Dvě, případně tři zastávky, mají přepravu cestujících zrychlit. Dopravní podnik také přímo na letišti umístí nové automaty na nákup jízdenek. Lidé se tak nebudou zdržovat jejich nákupem u řidiče.

Ruzyňské letiště odbavilo nejvíc cestujících v historii. Letos ho už využilo přes 15 milionů pasažérů Číst článek

Mladá fronta DNES

Už na druhém stupni si školáci půjčují peníze a zadlužují se. Všímá si toho Mladá fronta DNES. Peníze si půjčila až polovina žáků. Děti totiž kopírují chování svých rodičů. U nich vidí, že půjčovat si je běžná věc. Nejčastěji se školáci zadlužují u kamarádů. Loňský průzkum společnosti ČSOB zjistil, že průměrně se děti zadluží asi 250 korunami, některé z nich ale obnos vůbec nechtěly vrátit. Podle průzkumu agentury Millward Brown pro Českou spořitelnu drží rekord žáci z Plzeňského kraje. Tam si někdy půjčilo až 60 procent školáků. Ale třeba na Pardubicku se zadlužila jen třetina dětí, uvádí Mladá fronta DNES.

Regionální Deník

S ročním zpožděním mizí z obcí hrací automaty, o tom si přečtete v regionálním Deníku. Počet hracích přístrojů letos v únoru meziročně klesl přibližně o polovinu. Provozovatelům vypršela povolení, o které si zažádali na konci roku 2016 těsně před platností přísnější zákona o hazardních hrách. Zatímco loni v únoru bylo v Česku 57 500 legálních automatů, letos jich je jen 31 tisíc. Dalších téměř 13 tisíc by jich mělo skončit od začátku března. Podle ministerstva financí díky tomu taky ubývá heren a kasin. Z 6000 jich teď fungují 3000. V současnosti už ministerstvo automaty schvaluje podle nového zákona o hazardních hrách, který je přísnější než jeho předchozí verze.

Centrální banka prošetřovala více než 200 stížností na směnárny. Většinou z centra Prahy Číst článek

Hospodářské noviny

O nových pravidlech pro směnárny si můžete přečíst v Hospodářských novinách. Novela zákona, kterou připravuje ministerstvo financí a hnutí Starostové a nezávislí zákazníkům umožní do dvou hodin od výměny požadovat peníze zpátky. Úprava má lidem pomoct bránit se proti nepoctivým směnárnám. Některé provozovny třeba za jedno euro nabízejí jen 15 korun, i když se jeho kurz pohybuje mezi 26 až 27 korunami. K jejich dalším trikům pak patří falešné nulové poplatky anebo na viditelném místě vyvěšují kurzy centrální banky, aby si zákazníci mysleli, že jde o kurzovní lístky směnárny.

Právo

Vláda chce přiškrtit platy politiků, tak zní titulek deníku Právo. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu platového zákona, která omezuje růst výdělků některých ústavních činitelů. Příjmy politiků totiž podle úřadu rostly víc než platy ostatních státních zaměstnanců. Opoziční poslanci osloveni deníkem návrh většinou považují za populistický. Platy politiků se v současnosti počítají pomocí koeficientu jako násobek příjmu v nepodnikatelském sektoru. Výše koeficientu se v posledních letech zvyšovala. Letos to je 2,5násobek, příští rok by to mělo být více.