Hračky z recyklovaných plastů jsou nebezpečné, odhalila studie. Většinou pocházejí z Asie

Mají udělat radost a zabavit dítě. Jenže když je olízne nebo vloží do pusy, může do svého těla dostat také dávku nebezpečných látek. A platí to hlavně pro hračky z černých recyklovaných plastů.

Výzkum analyzoval vzorky z České republiky, Argentiny, Německa, Indie, Nigérie a také Portugalska. Studie v hračkách objevila nebezpečné koncentrace zpomalovačů hoření a dioxinů srovnatelné s nebezpečným odpadem.

„Jsou to hračky spíše pro děti vyššího věku. Takže třeba Rubikovy kostky nebo postavičky Transformerů, nebo to mohou být autíčka, šachy,“ vyjmenovává vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika Jindřich Petrlík.

Právě takové výrobky můžou obsahovat dioxyny, tedy látky, které patří k nejtoxičtějším na světě a jsou nebezpečné pro lidské zdraví. Podle Arniky poškozují vývoj dětského mozku, škodí imunitnímu systému nebo třeba zvyšují riziko rakoviny. Jedno ale mají společné - pocházejí většinou z Asie.

„Protože recyklace elektronického odpadu probíhá většinou v Číně nebo zemích jihovýchodní Asie. Na druhou stranu je nutné říct, že mezi těmi věcmi z plastu se vyskytly i hračky vyrobené v Turecku a ve Velké Británii,“ vysvětluje Petrlík.

Plastové hračky jsou nejrizikovější

Plastové hračky patří obecně mezi ty nejrizikovější na trhu. A to potvrzují i statistiky České obchodní inspekce (ČOI). Zatímco v roce 2018 nahlásila do celoevropského systému rychlého varování Rapex 12 hraček, v loňském roce to bylo už 16.

„Nejčastěji se jednalo o hračky plastové, ve třech případech o hračky plyšové. Většina těch nebezpečných hraček co zjistí ČOI, tak jsou hračky anonymní. To znamená, že na výrobku nenajdete výrobce případně dovozce a většinou pocházejí ze třetích zemí,“ říká mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

ČOI aktuálně varuje před plyšovou rybou nebo plyšovým svítícím medvídkem. Z obou hraček se můžou při hře oddělit malé části, které dítě může vdechnout nebo spolknout. Inspekce tak nařídila stažení těchto hraček z trhu.