Hrad nepozval Štěcha na jmenování Babišovy vlády. Na předchozích ceremoniálech nechyběl

Při středečním jmenování vlády Andreje Babiše na Pražském hradě chyběl předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD. „Pozvánku jsem nedostal," řekl Štěch deníku Právo. Připomněl zároveň, že při oslavách státního svátku 28. října kritizoval délku ceremoniálu na Vítkově. Předseda Senátu také kritizoval postup prezidenta Miloše Zemana při květnové vládní krizi. Praha 11:15 14. prosince 2017

„Měli jsme s panem prezidentem rozdílné názory na některé akce, které se k uctění státního svátku konaly. Nevím, jestli to je nějaký důsledek. Prostě pozván jsem nebyl a nechci to dál rozvádět,“ řekl Právu Štěch.

Kritizoval Vítkov i mávání holí

Předseda Senátu v říjnu při připomínce vzniku Československa kritizoval, že bylo oproti minulým letům pokládání věnců na Vítkově kratší. „Řeknu upřímně, že jsme z toho byli dost zaskočení. Myslím, že dobré tradice se mají držet,“ řekl Štěch v říjnu Radiožurnálu.

V květnu kritizoval postup prezidenta při vládní krizi. Zemanovo chování označil za absolutně nepřijatelné. Prezident podle Štěcha nešetrně zacházel s ústavou. „To je z pohledu demokracie velmi nebezpečné,“ řekl předseda Senátu v situaci, kdy prezident Zeman odložil odvolání tehdejšího ministra financí Andreje Babiše z vlády.

Předseda Senátu je jeden z nejvyšších ústavních činitelů státu. Horní komora jej volí vždy po volbách do třetiny Senátu, standardně po dvouletém funkčním období. Pokud se uvolní úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší mu podle 66. článku Ústavy výkon příslušných funkcí prezidenta původně svěřených předsedovi Poslanecké sněmovny. Předseda Senátu také disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří do Korunní komory v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

Štěchovi se nelíbilo ani „mávání holí“ na premiéra Sobotku. „Při prezidentově mávání hůlkou jsem si vzpomněl na mládí, kdy jsem poznal staré pány, kteří žili v jiné době. A ti také občas šavlovali hůlkou, udíleli jí různé pokyny. Myslím si, že to byli lidé, kteří se už považovali za senilní pány a že to s nimi nebylo úplně v pořádku. Netvrdím, že to je případ současného pana prezidenta, ale říkám, že to tak vypadalo,“ uvedl v květnu předseda Senátu.

Hrad: vláda se zodpovídá sněmovně

Podle mluvčího prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka Hrad Štěcha nepozval, protože vláda se nezodpovídá Senátu, ale Poslanecké sněmovně. „Důvod je velmi jednoduchý a prostý: vláda bude žádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu.“

Předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO ve čtvrtek na Hradě byl. Úřad vlády původně mylně informoval, že ceremoniálu přihlížel i Štěch.

Zástupci horní komory parlamentu byli v minulosti v Trůnním sále Pražského hradu přítomni, když prezident Zeman v roce 2013 jmenoval vládu Jiřího Rusnoka i vládu Bohuslava Sobotky v lednu 2014.

Jmenování vlády Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě | Foto: repro čt24.cz

U jmenování Sobotkovy vlády Štěch nechyběl

Při jmenování Sobotkova kabinetu přihlížel tehdejší předseda sněmovny Jan Hamáček z ČSSD a právě i předseda Senátu Štěch. Uvedení Rusnokova kabinetu do funkce sledovala na Hradě tehdejší předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová z ODS a tehdejší místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková z ČSSD.

Při jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka v roce 2014 Zeman zástupce Senátu pozval. Přítomna byla tehdejší místopředsedkyně Alena Gajdůšková (ČSSD), stejně jako předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS).

Takový scénář potvrdil deníku Právo i někdejší hradní mluvčí, dnes odborník na etiketu Ladislav Špaček. „Nejvyšší ústavní činitelé by u takto významného ústavního aktu neměli chybět,“ řekl deníku.