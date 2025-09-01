Hrad nesouhlasí s žalobou bývalého rektora ČVUT na prezidenta. Soudu poslal návrh na její zamítnutí
Prezidentská kancelář zaslala Městskému soudu v Praze vyjádření s navrženým zamítnutím správní žaloby na prezidenta Petra Pavla, kterou podal bývalý rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček kvůli svému odvolání z funkce. Informovala o tom Karolína Blinková z odboru komunikace Hradu.
Petráček podal správní žalobu na Pavla s cílem upozornit na nedostatky v současné legislativě. Krok považuje za pokračování snahy o hledání funkčního modelu, jak by měla ideálně fungovat rovnováha mezi vedením škol a jejich nezávislých akademických senátů, uvedl dříve. Pavel odvolal Petráčka na návrh akademického senátu školy letos v květnu.
„Vyjádření s navrženým zamítnutím žaloby bylo zasláno soudu. Vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající řízení, více podrobností sdělovat nebudeme,“ uvedla Blinková.
Akademici navrhli Petráčkovo odvolání kvůli ztrátě důvěry a špatnému ekonomickému řízení školy. Mezi důvody bylo například i to, že opakovaně nereflektoval závažná doporučení Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT. Rektor podle návrhu nebyl ochotný a schopný vysvětlit vysoké výdaje na právní a poradenské služby a bránil akademickému senátu vykonávat jeho kontrolní činnost.
Dalším důvodem pro jeho odvolání podle návrhu bylo to, že Petráček opakovaně a často předkládal akademickému senátu nedostatečně připravené dokumenty.
Rektor podle akademiků také nevěnoval pozornost pracovněprávním vztahům na ČVUT, nevyjednal déle než rok kolektivní smlouvu a nebyl schopný řídit hospodaření školy.
Petráček vedl školu od roku 2018, jeho druhé funkční období mělo skončit v lednu příštího roku. Akademický senát ČVUT proto už loni v prosinci vyhlásil volby nového rektora pro funkční období od února 2026. Uskutečnit by se měly v říjnu.