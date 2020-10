Odklad jmenování nového ministra zdravotnictví ovlivnil i program prezidenta. Hrad o něm však mlčí

„Průtahy se nebudou opakovat. Pan prezident mi vyšel vstříc a hned mi nabídl termín, který vychází z jeho programu i programu nového kandidáta.“ Tak premiér Andrej Babiš (ANO) oznamoval chystanou schůzku kandidáta na ministra zdravotnictví s prezidentem Milošem Zemanem. Odehrát by se měla v úterý, jmenování by podle Kanceláře prezidenta mohlo následovat ve čtvrtek. O tom, proč prezident čeká do úterý a jaký je jeho program, Hrad mlčí. Praha 7:04 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babiš odklad jmenování nového ministra vysvětlil i nabitým programem prezidenta, o jeho podrobnostech však Hrad informace neposkytl | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan prezident přijme v úterý v odpoledních hodinách na zámku v Lánech kandidáta na post ministra zdravotnictví a lze předpokládat, že den po státním svátku, pokud nebudou jiné problémy, dojde ke jmenování. Dohoda s panem premiérem je jasná, pan prezident mu vyšel maximálně vstříc,“ řekl Radiožurnálu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček k páteční schůzce Andreje Babiše (ANO) a Miloše Zemana.

Rozdíl několika dní mezi přijetím návrhu, setkáním s kandidátem na ministra zdravotnictví i jeho konečným jmenováním vyvolal pochyby o hladké výměně v čele resortu.

„Ústava neurčuje k odvolání ministra lhůty, profesor Cepl počítal s jistou morální integritou osoby prezidenta. Ta u pana Zemana zcela chybí a navíc má teď velmi ‚nabitý‘ program v situaci, kdy jde o každou hodinu. Je to další prohlubování nejistoty a poškozuje to celou zemi,“ uvedla na twitteru například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Premiér Babiš termín během vážné koronavirové krize za problém nepovažuje. Novinářům v pátek řekl, že se průtahy nebudou opakovat. Narážel tak na situaci někdejšího ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), jehož demisi prezident Zeman loni v květnu odmítl a k odvolání přistoupil až po dvou měsících.

Prodlevu u ministra zdravotnictví premiér vysvětlil tím, že vychází z dalšího programu ministerského kandidáta i prezidenta republiky.

Prezidentův program

Kalendář prezidenta republiky na oficiálních stránkách úřadu však zeje prázdnotou. Ani prezidentská kancelář neavizovala na víkend či pondělí žádnou konkrétní akci, nezveřejnila ani jakákoli další upozornění.

Poslední zmínkou v programu hlavy státu tak zůstává páteční setkání s premiérem Babišem v Lánech, kde se prezident dlouhodobě zdržuje a přijímá návštěvy, či návštěva Ústřední vojenské nemocnice v Praze kvůli rentgenovému vyšetření poraněné paže.

Server iROZHLAS.cz se tak obrátil na zástupce Hradu, zda by mohli upřesnit pondělní program prezidenta i okolnosti prodlevy mezi přijetím návrhu na odvolání ministra zdravotnictví a jmenováním nového kandidáta do čela klíčového resortu.

Prymula nevyloučil, že sám v pondělí rezignuje. ‚Žádné nařízení jsem neporušil,‘ řekl Číst článek

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček ale reagoval pouze zasláním odkazu na svůj sobotní rozhovor pro Rádio Z. V něm mimo jiné zopakoval, že Miloš Zeman má k dispozici životopis kandidáta a situaci chce řešit s chladnou hlavou. To však podle mluvčího nemusí znamenat, že je třeba jednat rychle.

‚Rozdílný úhel pohledu‘

Zárukou je podle Ovčáčka fakt, že do jmenování nového šéfa zdravotnictví zůstává ve funkci ten dosavadní, tedy Roman Prymula, a „v práci určitě nepoleví“. V rozhovoru také odmítl, že by několikadenní prodleva souvisela s „politickými strategiemi a špičkováním“. Zmínil však, že premiér a prezident mají „rozdílný úhel pohledu na to, co se děje“.

Na doplňující dotazy ohledně termínu jmenování i přiblížení pondělního programu prezidenta, které ve zmíněném rozhovoru nezazněly, ale mluvčí blíže neodpověděl. „Vše, co jsem chtěl říct, jsem uvedl pro Rádio Z,“ napsal Ovčáček v SMS zprávě.

Server iROZHLAS.cz proto oslovil Vladimíra Kruliše, vedoucího odboru protokolu, jenž se věnuje organizační stránce výkonu prezidentské funkce. „Nemůžu říkat, co je programem pana prezidenta. Mým úkolem je ho dělat a zajišťovat, ale nemůžu ho sdělovat,“ reagoval Kruliš a odkázal na tiskový odbor, který již předtím odpověď na otázky neposkytl.

Redakce se pokusila telefonicky spojit i s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Ačkoli hovor nepřijal, v zápětí požádal o komunikaci přes SMS zprávy. Na zaslané dotazy už však nereagoval ani po další výzvě. A informace o zaneprázdnění Miloše Zemana neměl ani sekretariát prezidenta republiky.