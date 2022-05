Do bytů na Hradě se uprchlíci nastěhují tento týden. Ze svého je dovybavila charita, chyběla třeba kuchyň

Hrad v polovině března slíbil, že nabídne dva byty uprchlíkům z Ukrajiny. Ti se ale do prvního z nich nastěhují až tento týden, příprava druhého bytu zabere ještě několik týdnů.

Arcidiecézní charita Praha totiž musela prostory dovybavit ze svého rozpočtu. „Šlo o nábytek, postele, v jednom z bytů se pořizuje i kuchyňská linka. Došlo k drobným pracovním úpravám,“ uvedla pro Radiožurnál zástupkyně jejího ředitele Jarmila Lomozová.

Proč byty nevybavil sám Hrad, ale nezisková organizace, není jasné. Mluvčí Vít Novák odkázal na svého kolegu, mluvčího Správy pražského hradu Jana Pastora. Ten ale uvedl, že byty předali v takovém stavu, jaký požadovala Kancelář prezidenta republiky.

Je to přesně 53 dní od chvíle, kdy se na stránkách Pražského hradu objevilo oznámení, že prezident Miloš Zeman vydal pokyn k ubytování uprchlíků z Ukrajiny v objektech spravovaných Kanceláří prezidenta republiky. Kancléř Vratislav Mynář měl prověřit, kde se dají lidé prchající před válkou ubytovat.

„Jako vhodný pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, maminek s dětmi, byl vytipován objekt Na Opyši, ve kterém jsou k dispozici dva větší byty. Tyto byty byly následně nabídnuty Charitě ČR. Konkrétní kroky k ubytování uprchlíků z Ukrajiny budou provedeny v nejbližších dnech,“ napsal 18. března v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Konkrétně mají mít ukrajinské rodiny k dispozici část klasicistní Klárovy vily, v níž podle oficiálních informací běžně bydlí zaměstnanci prezidentské kanceláře. Svého času zde měl služební byt i kancléř Vratislav Mynář a jako své sídlo vilu uvádí spolek Přátelé Miloše Zemana.

Po téměř dvou měsících od vyhlášení pomoci by se sem konečně tento týden mohli nastěhovat i první ukrajinští uprchlíci. Zatím ale pouze do jednoho bytu. „V příštím týdnu (rozhovor vznikl minulý týden – pozn. redakce) by měl být první hotový a mělo by se do něj nastěhovat sedm lidí,“ potvrdila Jarmila Lomozová, zástupkyně ředitele Arcidiecézní charity Praha, které Hrad prostory poskytl.

Postele i linka

Jak vyplývá z reakcí Lomozové i informací Radiožurnálu, hradní byty určené pro pomoc uprchlíkům nebyly na okamžité nastěhování válkou postižených rodin příliš připraveny. Odpovídá tomu i fakt, že podle Lomozové příprava druhého bytu „potrvá ještě několik týdnů“. „Bude zhruba pro čtyři až pět osob a jeho vybavení stále probíhá,“ přiblížila.

Lomozová zároveň dodala, že charita musela byty vybavit ze svého rozpočtu. „Šlo o nábytek, postele, v jednom z bytů se pořizuje i kuchyňská linka. Došlo k drobným pracovním úpravám,“ popsala, co bylo potřeba před ubytováním uprchlíků zařídit.

Že hradní byty musela charita skutečně upravovat, připouští i mluvčí Hradu Vít Novák. „Bylo potřeba provést dílčí úpravy prostor, aby tomuto účelu vyhovovaly,“ uvedl pro Radiožurnál. V jakém přesně byly byty ve vlastnictví Hradu stavu, nekomentoval. Pouze uvedl, že na vybavení se složili i zaměstnanci Hradu.

„Bylo též nutné prostory vybavit, k čemuž dopomohla i sbírka, do které se zapojili zaměstnanci kanceláře, Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány,“ zmínil.

Novák však neobjasnil, proč byty nevybavil sám Hrad, ale nezisková organizace. Pouze odkázal na svého kolegu, mluvčího Správy pražského hradu Jana Pastora. Ten Radiožurnálu sdělil, že se hradní správa jen držela pokynů svého zřizovatele – prezidentské kanceláře.

„Na základě požadavků poskytla Správa Pražského hradu byty k užívání ve stavu, v jakém se nacházely,“ uvedl Pastor.

Lomozová říká, že Charita od začátku vypuknutí krize dostává k dispozici prostory v různém stavu. „Některé prostory dostáváme plně vybavené, na některých je potřeba ještě pracovat. Vždy se snažíme je co nejdříve zprovoznit,“ popsala.

Bezprizorní Přátelé Miloše Zemana

Klárova vila v minulosti přitahovala pozornost médií. Od června 2018 v ní má totiž oficiální sídlo spolek Přátelé Miloše Zemana. Ten z významné části financoval prezidentovi předvolební kampaň, celkem za ni zaplatil 11,5 milionu korun.

Klárova vila | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Za nájem v kanceláře v hradním objektu platil spolek 5291 korun. V přepočtu na metr čtvereční je to 172 korun za metr čtvereční plus měsíční náklady za služby, jako jsou elektřina, teplo a voda ve výši dohromady 1180 korun. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, který tehdy smlouvu za spolek podepsal, cenu obhajoval jako tabulkovou.

Platnost smlouvy skončila oficiálně v roce 2019. Od té doby ji nikdo z Hradu neprodloužil. „Tehdy nám bylo spolkem přislíbeno, že adresu jejího sídla zde zruší. Počítáme s tím, že se tak stane, žádné další kroky v tomto činit nebudeme,“ uvedl mluvčí Správy pražského hradu Pastor. Spolek adresu přitom v obchodním rejstříku stále uvádí.

Radiožurnál se proto obrátil i na Mynáře. Ten ale na otázky o tom, proč adresu spolek stále uvádí v rejstříku, neodpověděl.