Na hradě Rožmberk restaurátoři obnovují malby z 19. století, odkryli i původní renesanční fresky

„Původně to bylo namalované asi nějakou temperou, my to dneska děláme víceméně akvarelovými barvami. Je potřeba mít správnou konzistenci, aby to nebylo moc suché ani moc zředěné vodou, protože potom by to vůbec nekrylo,“ líčí restaurátor Josef Palouda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Restaurátora při práci na hradě Rožmberk sledoval Petr Kubát

Pokračuje v restaurování maleb v jedné z místností na hradě Rožmberk. „Tohle je relativně zdařilý pokus o renesanci, tedy shodou okolností to samé období, kterým to tady bylo původně vymalováno,“ ukazuje.

Práce restaurátora podle Paloudy nespočívá v tom, že by měl rozpoznat, co malby zobrazují, ale důležité je barevné plochy a plošky uvést do původního stavu.

„Tady byly všude možně praskliny, musely se vytmelit a po tmelech zůstaly pruhy, které nebyly v barvě toho ornamentu nebo základu. To bylo třeba doplnit. Restaurátorství se vlastně omezuje pouze na ty prvky, kde vůbec není originál. Tam, kde je originál, se prakticky nezasahuje,“ popisuje.

Na hradě Rožmberk obnovují malby z 19. století | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Restaurátoři na hradě Rožmberk odkryli i pozůstatky fresek z počátku 17. století. „Když jsem se pokoušel opravit nějakou prasklinu, najednou se mi odloupl kus omítky. A pod tou omítkou se objevil figurální výjev pozdní renesance z počátku 17. století, kdy zámek vlastnil Zrinský, což byl synovec Petra Voka z Rožmberka,“ vypráví Josef Palouda.

Na Rožmberku obnovují malby už několikátou zimu po sobě. „Naše hlavní prohlídková trasa, to znamená prostory v prvním patře, byla už od poloviny 19. století Buquoyským muzeem a my se několikátým rokem snažíme vracet těmto místnostem jejich původní výmalbu,“ říká kastelánka Andrea Čekanová.

Při restaurování je důležité uvést barevné plochy a plošky do původního stavu | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Hlavní sezona začíná na hradě Rožmberk, podobně jako na ostatních státních památkách, 1. dubna. V těchto týdnech mohou zájemci navštívit zimní prohlídkové trasy třeba na zámku Hluboká nebo v Českém Krumlově.