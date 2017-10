Hrad si za jednu informaci nechal zaplatit třikrát. 'Je to tak spravedlivější pro žadatele,‘ brání se

„Poplatek za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací mohou úřady požadovat až ve chvíli, kdy doba strávená hledáním informace přesáhne obvyklou dobu spojenou s vyhledáváním informací. Není to poplatek za celkové vyhledávání a může se lišit dle velikosti úřadu. U malé obce, kde to řeší starosta, to může být už po hodině nebo dvou. Když se ale jedná o prezidentskou kancelář, kde aparát je, tento poplatek mohou vyžadovat až potom, co se tím zabývají několik hodin zdarma. I z tohoto pohledu je to velmi problematické. “

Adam Rut (Otevřená společnost)