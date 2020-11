‚Stát nemá přehled.’ Dotační programy Covid zapomněly na soukromé hrady a zábavní parky

Přestože musejí mít v průběhu koronakrize v Česku zavřeno, nedosáhnou na žádnou z vládních kompenzací Covid. Řeč je o zábavních a vzdělávacích parcích nebo třeba soukromých majitelích hradů a zámků. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu je problémem nelogické rozdělování kompenzací vládou. Audio Praha 12:00 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé hrady a zámky nedostanou kompenzaci za sezónu ovlivněnou koronavirem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V History Parku v Ledčici si děti můžou vyzkoušet mletí mouky, ale třeba i práci archeologů a poznají část historie blízkého okolí. Jenže koronakrize v Česku zábavní parky pro děti, školní výlety i návštěvníky uzavřela a provozovatelé přišli o 95 procent tržeb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč některé soukromé zámky nebo zážitkové parky nedostanou dotace Covid? Dozvíte se v reportáži

„Po první vlně jsme si byli nějakým způsobem schopni nahradit výpadek příjmů za červenec, srpen a září, ovšem to nám pokrylo jen nezbytně nutné výdaje, které se nám nakumulovaly od března do června,” vysvětlil Radiožurnálu jednatel parku Aleš Charvát.

„Druhá vlna nás už zastihla bez jakýchkoliv rezerv, které padly, abychom se vypořádali s první vlnou vládních opatření. Navíc je to o to těžší, že nemůžeme pokračovat v zimní sezóně nemůžeme pokračovat do škol,” pokračoval.

‚Programy nevycházejí vstříc’

Charvát sice využil pro své čtyři zaměstnance program Antivirus, na žádnou jinou podporu z řady Covid ale nedosáhne. Obrátil se tak s prosbou o pomoc třeba i na ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti program Covid Školy v přírodě.

Až polovina prádelen a čistíren možná kvůli koronaviru skončí. Doplatily na odliv turistů a studentů Číst článek

„Žádáme o nějakou pomoc vzhledem k extrémním dopadům na naše hospodaření, která vládní opatření a první a druhá vlna mají, tak žádný z programů nám nevychází vstříc,” popsal.

Jenže podle ministerstva je program Covid školy v přírodě určený jen provozovatelům, kteří žáky ubytovávají, a ne tedy všem, kteří se například starají o vzdělání. Podle mluvčího resortu Viléma Frčka dotace ale dostanou jen hoteliéři nebo hostinští, kteří mají zkolaudovanou alespoň část podniku jako ubytovací zařízení.

Hrady a zámky

Na žádný z programů Covid nedosáhnou ale například ani soukromí provozovatelé hradů a zámků v Česku, kteří na jaře přišli nejen o své návštěvníky, ale třeba i o kulturní akce nebo svatby.

„Soukromý sektor jaksi vypadl z toho programu, který by nějakým způsobem alespoň umožňoval nějakou kompenzaci provozovatelům a provozovatelům památek a navíc ministerstvo financí nastavilo tak restriktivní, že mnohdy ani subjekty, které byly legitimní pro ten program, tak to ani nepodaly protože by neprošly,” upozornil viceprezident Asociace majitelů hradů a zámků Petr Svoboda.

Ministerstvo: Návštěvníci jezdili

Kolik takových hradů a zámků nebo třeba památek by se už po koronakrizi nemuselo pro veřejnost otevřít, Svoboda odhadovat nechce. Podle mluvčí ministerstva kultury Michaely Lagronové dosáhnou na státní kompenzace jen takové obory kultury, které byly bezprostředně zasažené.

Školy se postupně otvírají, ředitelé si často neví rady. Potíže způsobuje školní jídelna i výuka jazyků Číst článek

„Program Covid kultura byl vytvořen na podporu scénických umění - což je divadlo, tanec, hudba. To znamená je to pro ty, kterým vláda těmi svými proticovidovými opatřeními zastavila činnost. Pokud jde o soukromé hrady a zámky. tak začaly sezónu asi o měsíc později, nicméně návštěvníci na hrady a zámky jezdily. Ukazují to i naše statistiky z našeho Národního památkového ústavu,” řekla.

Na program Covid kultura by tak podle ministerstva dosáhly jen takové hrady a zámky, u kterých převažují kulturní akce - třeba divadelní představení. Takový způsob výběru odvětví, která získají podporu, kritizuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

„Ta situace velmi smutně ilustruje to jak stát vůbec nemá představu, jak vypadá podnikání v Česku, nemají základní informace a často je reakce: ‚Jé to jsme nevěděli.’ A musím říct, že mě opravdu děsí, že stát nemá přehled. Proto jsou ta jednání tak složitá. Já bych si přál aby vláda si nejdřív udělala domácí úkol a zmapovala jak to tady vypadá a teprve potom psala podmínky dotačních programů,” uvedl.

Většina z těchto zasažených podnikatelů tak může využít jen program Antivirus B, který jim nahradí 60 procent mezd zaměstnanců.