Hradec Králové chce oslavit 800 let největší dronovou show v Česku. Radnici stála skoro pět milionů
Radnice Hradce Králové na nedělní večer na letišti ve Věkoších nachystala dronovou show, která by s 500 svítícími drony měla být největší v Česku. Akce, jejíž součástí je i vystoupení hudebních skupin, třeba Tata Bojs, má být jedním z vrcholů letošních oslav 800 let města. Vstup na akci, která město přijde téměř na pět milionů korun, bude zdarma, uvedla radnice.
Původně se show měla konat v sobotu 12. července, ale radnice ji kvůli tehdejšímu velmi špatnému počasí přesunula na poslední srpnový den.
Tím se dronová show dostala do časové kolize se zábavní akcí Ahoj prázdniny v centru města, za jejímž pořádáním stojí soukromé Sion školy a jejich ředitel a opoziční hradecký zastupitel Denis Doksanský z ANO, který kandiduje v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.
Drony by měly v neděli od 21.15 na noční obloze nad letištěm vytvořit světelný příběh Hradce Králové k letošnímu 800. výročí první písemné zmínky o Hradci Králové jako městě. Dronové show budou od 17.00 předcházet koncerty kapel Šufunky Gang, The Atavists a Tata Bojs.
Již od 14.00 bude na historickém Velkém náměstí od května plánovaný rodinný zábavní program Ahoj prázdniny s koncertem Michala Davida. Zakončený má být ohňostrojem ve 20.45, uvedl v pátek Doksanský v tiskové zprávě.
Akce, na niž je vstup zdarma, má připomenout 25 let škol Sion, 800 let města, 120 let hradeckého fotbalu a 100 let hradeckého hokeje.
Mezi letištěm a centrem města bude v neděli od 16.00 do 22.30 jezdit bezplatná kyvadlová autobusová doprava. Aby dronovou show na letišti stihli i návštěvníci akce na Velkém náměstí, budou mezi 20.30 a 21.00 mimořádné linky odjíždět směrem na letiště i ze zastávky Adalbertinum.
Kritika od opozice
Celoroční oslavy 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové jako městě začaly 1. ledna a čítají přes 80 kulturních, sportovních a společenských akcí. Město náklady na oslavy odhadlo zhruba na 65 milionů korun.
Opozice v zastupitelstvu města v čele s ANO oslavy kritizuje. „Mnoho akcí se běžně koná, jen se na ně dá nálepka (k výročí). Peníze rozfrcáme na neskutečné projekty typu saunování,“ uvedl dříve Doksanský.
Primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) jeho výhrady odmítla. Uvedla, že z nich cítí „upocené maloměšťáctví, z kterého by ráda vybředla“.
Přes spory dostala Doksanského akce Ahoj prázdniny záštitu města. Zastupitelé však na akci v úterý odmítli Doksanskému dát dotaci 515 tisíc korun a město mu neumožnilo odpálit ohňostroj z pozemku města.
Ohňostroj by tak měl létat ze sousedního areálu hejtmanství, kde od loňského podzimu vládne koalice v čele s ANO.