O stavbu fotbalového stadionu v Hradci se zajímá 12 firem. Maximální cena je 605 milionů korun

Hradec Králové se dál pokouší najít cestu k tomu, jak po několika zrušených výběrových řízeních postavit fotbalový stadion. A to za zastupitelstvem schválenou maximální cenu 605 milionů korun, aby bylo možné využít stávající územní rozhodnutí a stavební povolení. Zástupci radnice se ve čtvrtek sešli se stavebními firmami a na tříhodinové schůzce si ujasnili další postup. Hradec Králové 21:33 1. prosince 2019

„Za mě jsou pozitivní dojmy. Zúčastnilo se 12 subjektů, to znamená, že přišli všichni přihlášení. Diskutovalo se otevřeně a pozitivně o všech možných variantách,“ řekl bezprostředně po schůzce náměstek primátora pro investice Jiří Bláha z ODS.

Zatím je prostor spíš na dojmy a pocity než na fakta, jejich sestavení do oficiálního výstupu potrvá nejméně do poloviny prosince, možná i déle. Do té doby bude město s firmami dál jednat.

Že ale nepůjde o jednání předem odsouzená k zániku si myslí i zástupci zmíněných stavebních firem.

Třeba náměstek společnosti PORR Tomáš Kyslík, který se konzultace také zúčastnil, věří, že je možné stadión za 605 miliónů korun postavit - a stihnout to v termínu. „Já si myslím, že to reálné je. Zadavatel na to má teď od ledna 36 měsíců, ty termíny jsou dostatečné. Ale je tam potom problém s tou změnou stavby a riziky. Procesní řízení se stavebním úřadem zohlednit neumíme, ale domnívám se, že 36 měsíců je dostatečná doba.“

Na schůzce také opakovaně zaznělo, že podle stávajícího projektu se stadión za danou sumu postavit nejspíš nedá. Ve hře je tak především varianta Design and Build, varianta v Česku sice podle legislativy možná, nicméně využívaná jen zřídka.

Co bude dál?

Pro představu: město vypíše výběrové řízení, ve kterém řekne: chceme nový fotbalový stadión pro tolik a tolik lidí na tomhle místě a v tomhle termínu, máme na to 605 miliónů korun a stavební firmy pak připraví takové projekty, které základní kritéria splní. Z nich pak bude radnice vybírat.

Do vypsání další soutěže je ale ještě daleko - město teď bude s firmami dál komunikovat, na řadu přijdou písemné připomínky. Jiří Bláha má jeden další konkrétní termín.

„17. prosince se sejde moje skupina, kde ty výstupy budeme diskutovat a řešit. Budeme se snažit shodnout na nějakém dalším postupu.“

Už 10. prosince - tedy o týden dřív - vystoupí náměstek Bláha na dalším zasedání zastupitelstva. Informace o dalším postupu si od něj totiž právě na tenhle termín vyžádali někteří opoziční zastupitelé.