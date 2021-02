Desítky policistů a hasičů na sídlišti v Hradci Králové odchytávaly uprchlé krávy. Jednu musely zastřelit

V Hradci Králové v části Malšovice ve středu odpoledne hasiči s policií a veterinární správou pomáhali s odchytem volně se pohybujícího skotu. Pět zvířat uteklo z přepravního vozidla při překládce na parkovišti u koupaliště Flošna a dostalo se až na sídliště v Malšovicích. Pro místní platila výstraha, krávy mohly být nebezpečné. Ve středu to řekli zástupci hasičů a policie. Později jednu z krav, která se splašila a utekla, policie zastřelila. Hradec Králové 18:17 10. 2. 2021 (Aktualizováno: 18:40 10. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Hradci Králové v části Malšovice ve středu odpoledne hasiči s policií a veterinární správou pomáhali s odchytem volně se pohybujícího skotu | Zdroj: Policie České republiky

„Nahlášeno jsme to měli krátce před 12.30. Při překládce uteklo pět krav, je to horské polodivoké plemeno. Dostaly se k tenisovým kurtům za silničním okruhem, tam se splašily a utekly až do ulice Na Občinách. Přivezlo se jim tam žrádlo, aby byly v klidu,“ řekla odpoledne mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Policie ČR

@PolicieCZ Nebezpečí již pominulo. Veterinář všech 5 krav střelou uspal, přesto se jedna splašila, utekla a zásahová jednotka ji musela zastřelit. Ostatní krávy se podařilo naložit do přepravního kamionu. 2 8

Podle ní se ale poté jedno zvíře splašilo a dalo se na útěk městem. Zamířilo k Obchodnímu centru Futurum, poté ke kruhovému objezdu na začátku Brněnské třídy a dál ke křižovatce Mileta. „Tam zvíře musela zásahová jednotka zastřelit,“ řekla Kormošová.

Čtyři uspané krávy byly naloženy za pomoci technických služeb @_HradecKralove do přepravního vozidla. pic.twitter.com/JtEcIZvWch — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) February 10, 2021

Na odchytu zvířat se podílely dohromady desítky policistů, strážníků, hasičů a příslušníků veterinární správy.