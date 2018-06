Květiny ve výmolech. Fotografka v Hradci Králové upozorňuje na špatný stav náměstí

První květina se na náměstí objevila 27. května. Vydržela ale pouze do druhého dne, pak skončila pod koly aut. Další dny se květiny objevovaly na parkovišti mezi automobily. Přibyly tři nové rostliny, z toho jedna přímo u parkovacího automatu.

Devětatřicetiletá fotografka Hana Bednářová bydlí na královéhradeckém Velkém náměstí už sedm let. Květinovým protestem chce upozornit na dosud neuskutečněnou rekonstrukci a velké díry v silnicích.

„Cílem je, aby si toho někdo všiml. Aby se to dozvědělo co nejvíce lidí, že je centrum města v tak špatném stavu, a začalo se s tím něco dělat. Překvapuje mě, že když už se nedělá základní rekonstrukce, že to alespoň nepotáhnou a ty díry alespoň trochu nespraví,“ řekla před časem pro server iDNES.cz.

Květiny uprostřed parkoviště na Velkém náměstí v Hradci Králové | Foto: Milan Baják

Rekonstrukci Velkého náměstí ale podle primátora Hradce Králové Zdeňka Finka (HDK) blokuje odpor několika lidí, kteří prý navíc v místě ani nežijí.

„Požadují, aby zde bylo pořád takto velké parkoviště, což je v moderní architektuře nemožné. Neexistují města, která by si nechala ve svém středu parkovat tolik aut, jako je tady v Hradci,“ vysvětluje ve videu na svém facebooku Fink.

Bednářová se podle svých slov nechala inspirovat na internetu. Třeba po stejné akci Antona Schuurmanse z Bruselu se výmoly v belgickém hlavním městě začaly skutečně opravovat.

Bruselské výmoly zaplnily květiny. Nespokojený občan chce upozornit na špatný stav silnic | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

S vysazováním květin do výmolů ale Schuurmans rozhodně nezačal jako první. Tento způsob zvolilo už mnoho nespokojených občanů před ním.

Rostliny v dírách na silnicích se objevily třeba v New Yorku, britském Bathu nebo skotském Edinburghu.

Ve městě Plumtree nedaleko anglického Nottinghamshiru na díry upozornili jiným pozoruhodným způsobem. Obyvatelé totiž oslavovali narozeniny jednoho z výmolů.

Radu města údajně žádali o opravu dva roky, když jejich prosby nevyslyšela, rozhodli se jednat.

K druhému „výročí“ tak k výmolu donesli dort se dvěma svíčkami a narozeninová oslava mohla začít.

The #Plumtree potholes mark yet another birthday .. pic.twitter.com/YsRAAF03v3 — Plumtree People (@PlumtreePeople) 30. března 2017

Unikátní upozornění na výmoly je možné potkat i v Česku. Jednoho z nich si všiml také Adam Javůrek z Českého rozhlasu při cestě do práce.

V Římské ulici v Praze se loni v říjnu někdo rozhodl upozornit na díry v silnici výrazným zeleným sprejem. Komunikace se začala o osm dní později opravovat. Zda za tím ale stojí zelení zlobři kolem výmolů, není jisté.