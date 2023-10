Z Hradce Králové do Pardubic nejezdí vlaky, výluka potrvá dva měsíce. Spoje nahradily autobusy

Na trati Hradcem Králové a Pardubicemi začala v pondělí dvouměsíční výluka. Až do poloviny prosince budou všechny vlakové spoje nahrazeny autobusy. A to kvůli dostavbě železničního mostu v Rosicích nad Labem. Výluka potrvá do 19. prosince a je nepřetržitá. Souběžně s výlukou mezi Hradcem a Pardubicemi nejezdí vlaky ani mezi Pardubicemi a Chrudimí.

Hradec Králové 17:41 10. října 2023