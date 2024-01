Policie na nádraží v Hradci Králové pátrá po pachateli ozbrojeném zřejmě nožem, vlaky stojí

Policie na hlavním nádraží v Hradci Králové od 17:30 pátrá po pachateli závažné trestné činnosti. Hledaný muž je pravděpodobně ozbrojený nožem. Uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Provoz na nádraží byl nejprve zastavený, zhruba od 18:30 je omezený. Mluvčí upozornila na to, že lidé by se hledaného neměli pokoušet zadržet, pokud by s ním přišli do styku.

