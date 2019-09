‚Nepravdivé nebo zkreslené údaje.‘ Ministerstvo podalo trestní oznámení na Synthesii z Agrofertu. Kvůli dotaci

Ministerstvo práce a sociálních věcí podalo trestní oznámení na pardubickou chemičku Synthesia ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou „nepravdivé nebo zkreslené údaje“ v žádosti o dotaci, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Případem se nyní podle resortu zabývá státní zastupitelství v Hradci Králové. Dotaci ve výši téměř dvou milionů korun ministerstvo přikleplo firmě před třemi roky, peníze ale nakonec proplaceny nebyly. Hradec Králové 16:10 24. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubická chemička Synthesia žádala o dotaci na vzdělávání zaměstnanců | Foto: Jakub STADLER / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

„Příjemce v žádosti o poskytnutí dotace uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje. Pro naplnění této skutkové podstaty není podstatné, zda v důsledku spáchání trestného činu vznikla finanční škoda,“ napsala senátorům náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí pro evropské fondy Martina Štěpánková.

Informaci potvrdila také přímo náměstkyně Štěpánková. „Ano, podali jsme ho,“ řekla.

Případem se podle dopisu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, zabývá Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.

Padlo trestní oznámení

Dopis ministerstva práce a sociálních věcí, vedeného Janou Maláčovou z ČSSD, obdržel v minulých dnech Zdeněk Nytra (za ODS), předseda senátní komise, která se předběžnými závěry auditorů Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) zabývá.

„Sděluji, že na příjemce Synthesia bylo v červnu tohoto roku podáno trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání zločinu dotačního podvodu,“ uvádí Štěpánková dále v dokumentu.

Celý dopis určený senátní komisi si můžete přečíst zde (text pokračuje pod dokumentem):

Zákonodárce informace o trestním oznámení překvapila. „Proto jsme se dneska dohodli, že se obrátíme na státní zastupitelství v Hradci Králové s žádostí o informaci, jestli je to pravda, případně jestli to prošetřuje, nebo to bylo zastaveno, zamítnuto. Tedy v jakém to je stadiu,“ uvedl v úterý na dotaz serveru iROZHLAS.cz šéf senátní komise.

Náměstkyně krajského státního zástupce Hana Flídrová nechtěla věc komentovat. „Nemohu to potvrdit, ani vyvrátit. Nemám o tom informaci,“ reagovala. To, že mají případ na stole žalobci, jako první – ovšem bez oficiálních zdrojů – napsal server Neovlivní.cz.

Senátní komise Dvanáctičlenná senátní komise, v níž je rovným dílem zastoupeno všech šest senátorských frakcí, má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.

Auditoři Evropské komise ve svých závěrech poukázali na to, že koncern Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Babiše v žádostech o dotaci využíval spolupráci s malými firmami. Jako příklad uvedli právě pardubickou chemičku Synthesia, která se podle návrhu auditní zprávy účelově spojila se zámečnictvím manželů Šejvlových.

Společně pak obě firmy žádaly o příspěvek na vzdělávací kurzy pro zaměstnance, šlo o necelé dva miliony korun. Firma ale nevykázala žádné výdaje, peníze tak proplaceny nebyly. Což nyní znovu potvrdila Barbara Hanousek Eckhardová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, které mělo dotační program na starosti.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka už dříve jakékoli pochybení odmítl. „Rozhodně odmítáme sdělení, že by program byl určen malým firmám. Společnost Synthesia by podporu projektu získala i bez zapojení zámečnictví pana Šejvla. Což ve zprávě dostupné na internetu konstatují i auditoři,“ řekl.