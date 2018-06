Krevní transfuze už ve vrtulníku. V Hradci Králové mají nový přístroj jako první

Královéhradečtí letečtí záchranáři jako první v ČR podávají krevní transfuzi pacientům v akutním ohrožení života ve vrtulníku. Projekt RABBIT funguje od 1. června, řekl ve středu novinářům vedoucí lékař leteckých záchranářů v hradeckém kraji Anatolij Truhlář. Tímto způsobem ošetřili už tři pacienty. Hradec Králové 20:11 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na snímku je záchranář Petr Martinec s termoboxem s krevními deriváty. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Jsme prvním pracovištěm ve střední, jižní a východní Evropě, které má transfuzní přípravky v terénu k dispozici,“ řekl.

Příprava českého projektu trvala asi dva roky. Na jeho přípravě spolupracovala Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje s Oddělením urgentní medicíny, traumacentrem a Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Letečtí záchranáři z Hradce Králové doposud transfuzi podali třem pacientům se závažným poraněním. „Prvním podání krve bylo bezproblémové, a to hned třetí den od zahájení provozu, tedy 3. června. Šlo o dopravní nehodu,“ řekl Truhlář. Ročně by mělo jít průměrně asi o 30 transfuzí v terénu. Lékaři si od toho slibují zlepšení stavů pacientů při vstupu do nemocnice. „Zvyšuje to kvalitu péče o závažně poraněné pacienty,“ řekl.

Fotogalerie (5)







Vít Řeháček z transfuzního oddělení fakultní nemocnice řekl, že při přípravě projektu se objevily obavy z komplikací při přepravě a skladování krve. „Nic z toho se ale nepotvrdilo,“ uvedl. Na palubě vrtulníku je krev skladována v chladícím boxu, těsně před podáním je speciálním ohřívačem upravena na tělesnou teplotu. „Projekt má velký význam. Čím dříve pacient dostane transfuzní přípravek, tím je to pro překonání jeho masivní krevní ztráty lepší,“ řekl Řeháček.

Letečtí záchranáři startují ze základny v Hradci k pacientům především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Ročně zasahují u stovek případů. Loni jim meziročně stoupl počet zásahů o víc než pětinu. Evidují 611 vzletů včetně 30 výcvikových, tedy o 114 více než v roce 2016. Letecká záchranka přes 70 procent zásahů létá k úrazům, z nichž asi polovina jsou dopravní nehody a druhá polovina jiné, například sportovní, pracovní či úrazy v domácnostech