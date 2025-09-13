Hradečtí lékaři zvládli ojedinělý výkon. Během jedné operace provedli sérii zákroků na srdci pacienta
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové provedli lékaři první interní kardioangiologické kliniky katetrizační zákrok na srdci pacienta s řadou závažných onemocnění. Lékařům se při jediné operaci podařilo úspěšně provést hned čtyři složité srdeční intervence, čímž se tento výkon řadí k ojedinělým nejen v Česku. Uvedli to zástupci nemocnice. Katetrizační zákrok je minimálně invazivní nechirurgický postup používaný k léčbě poruch srdečního rytmu.
„Dne 26. května jsme provedli skutečně výjimečný zákrok. Podle naší rešerše dostupné literatury nebyl dosud zaznamenán výkon takového rozsahu provedený během jedné operace,“ uvedl vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky královehradecké nemocnice Pavel Červinka. Společně s týmem odborníků zákrok provedl.
Více než dvouhodinový zákrok byl bez komplikací a pacient byl již po dvou dnech propuštěn do domácí péče. „Tři měsíce po výkonu se nemocný cítí výborně, je schopen i šestikilometrové chůze bez výraznějších obtíží. Šlo o náročný a precizně koordinovaný výkon týmu specialistů, který dokládá vysokou odbornou úroveň našeho pracoviště. Tento druh léčby představuje volbu pro pacienty, u nichž není klasická operace možná,“ uvedl Červinka.
Pacient, který zákrok podstoupil, trpěl závažnými srdečními obtížemi, kvůli nimž v minulosti podstoupil kardiochirurgický zákrok, takzvané bypassy. Obtíže nemocného výrazně limitovaly při běžné každodenní činnosti, výrazně se zadýchával po několika krocích při chůzi po rovině.
Jeho zdravotní stav dále komplikovalo závažné hematologické onemocnění. Kombinace těchto onemocnění proto vylučovala možnost opakovaného chirurgického řešení a lékaři zvolili cestu tzv. katétrové léčby přes cévy v oblasti třísla, uvedli zástupci nemocnice.
Moderní zobrazovací metody
Lékaři při výkonu udělali hned čtyři zákroky na srdci. Celý zákrok se podařilo provést díky pokročilým zobrazovacím metodám, které lékařům umožňují přesnou orientaci v prostoru srdce, mimo jiné za použití 3D ultrazvuku, uvedla nemocnice.
Pracoviště I. interní kardioangiologické kliniky jsou součástí Komplexního kardiovaskulárního centra fakultní nemocnice, které zajišťuje specializovanou péči pro pacienty s onemocněním oběhové soustavy ze široké spádové oblasti severovýchodních Čech.
Fakultní nemocnice Hradec Králové je jedním z největších zdravotnických zařízení v ČR a největším na východě Čech. Pracuje v ní přes 5000 zaměstnanců.