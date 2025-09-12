Hradil: Od devadesátek se nic nezměnilo. Češi jsou chudí příbuzní Západu, i když se ho snaží dohnat
Kondice české ekonomiky je průměrná. Ale máme se lépe, než 80 procent lidí na planetě. „Letos to vypadá na nějakých 2,3 procenta meziročního růstu. Vzhledem k tomu, že historicky jsme byli zvyklí na tři, ale teď jsme se tak nějak smířili s dvěma a půl, tak je takový průměrný rok,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus ekonom a analytik investiční společnosti Investika Vít Hradil.
Připomíná, že v uplynulých letech se Česko vymotávalo ze soustavy krizí. Výkon hospodářství byl v té době zřetelně podprůměrný oproti jiným evropským zemím.
Jaké faktory limitují vládu při tvrobě státního rozpočtu? A proč je rostoucí schodek státního rozpočtu problém? Poslechněte si celou Osobnost Plus s ekonomem a analytikem Vítem Hradilem.
„Ale když se podíváte na to, jak se máme vůči zbytku téhle planety, tak jsme pořád bohatá země. Aktuálně se máme průměrně, nedávno podprůměrně. Ale z globálního pohledu jsme na tom dobře, dokonce jsme na tom výrazně nadprůměrně,“ zasazuje analytik čísla do širšího rámce.
Na západ od nás to ale neplatí. „To se máme výrazně hůř. Já vyrůstal v devadesátkách a nic se nezměnilo v tom úhlu pohledu, že když se jede na Západ, tak se člověku otevřou ústa – všichni se divíme, jak tam jsou opravené silnice, jak se tam lidé mají. To se nezměnilo, jen už rozdíl není tak dramatický,“ míní.
Jizva železné opony je podle Hradila na mapě Evropy viditelná i více než 30 let po jejím pádu.
„Na každé ekonomické mapě, kterou si vytáhnete, uvidíte zřetelněji Německo rozdělené na východ a západ, a nás samozřejmě na té špatné straně. Rozdíl jsme stáhli, a když pomineme transformační recesi, tak kontinuálně doháníme. Nicméně to dohánění je hodně pomalé a v poslední době zpomaluje,“ upozorňuje a dodává:
„Teď jsme třeba na 60 procentech západního blahobytu, takže je to lepší, než to bylo. Ale pořád si nejde nevšimnout, že jsme chudí příbuzní.“
Otázka míry
Nová data Českého statistického úřadu ukázala, že inflace mírně zpomalila, ale potraviny proti loňsku některé zdražily. Podle Hradila je to zčásti dané tím, že český trh je plný regulací.
„Ty do jisté míry blokují vstup nových hráčů na trh. Má to samozřejmě dvě strany, regulace nejsou uvaleny svévolně, typicky chrání něčí zájem. Když to zjednoduším, tak vás chrání před koupí rajčete napuštěného pesticidy,“ připomíná analytik.
Ačkoliv české potraviny zdražují, ekonom připomíná, že podobně jsou na tom i další země. „Nechci to zlehčovat, chápu, že zdražování bylo nepříjemné. Ale je pravda, že v inflaci potravin u nás a ve zbytku Evropské unie jsme byli v té šílené inflační vlně lehce pod průměrem,“ argumentuje.
Od roku 2019 do současnosti podle něj potraviny v Česku zdražují v souladu s vývojem v Evropě.
Před dvěma lety, v roce 2023, provedl anitmonopolní úřad na ceny potravin na pultech a nenašel znaky kartelových dohod. „Pokud úřadu věříme, tak se tu neděje nic vyloženě nelegálního nebo protiprávního. Ale konkurence může vždycky zdravější. I když se nezdá, že v tom vyčníváme v rámci Evropy,“ shrnuje a dodává:
„V Česku je oligopol, to konstatoval i antimonopolní úřad. Trh je ovládaný několika hráči, je to protispotřebitelské, ale nezdá se, že by to bylo na evropské poměry nějak děsivé.“
