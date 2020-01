Státní zástupce: Policista, který pomoc tonoucímu poslal jinam, udělal chybu. Nešlo ale o trestný čin

Jsou tomu tři roky, co Petr Nezbeda poslal pomoc topícímu se muži do špatné obce. Záchrana k mladíkovi, pod nímž se prolomil led, dorazila pozdě a on zemřel. Státní zástupce nyní podle zjištění serveru iROZHLAS.cz potvrdil závěry Generální inspekce bezpečnostních sborů: policista sloužící na tísňové lince chyboval, ale nedopustil se trestného činu. Pozůstalí s verdiktem nesouhlasí. Původní zpráva Praha 6:00 15. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V jednání podezřelého nelze spatřovat podezření ze spáchání trestné činnosti a vyřízení jeho pochybení v kázeňském řízení bylo důvodné. Státní zástupce proto považuje rozhodnutí policejního orgánu za správné a zákonné,“ napsal státní zástupce Zbyněk Vondra v prosincovém usnesení, v němž potvrzuje závěry Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Server iROZHLAS.cz má dokument k dispozici.

Inspekce případ policisty Petra Nezbedy odložila na začátku listopadu. Své rozhodnutí inspektor Martin Bradáč zdůvodnil tím, že policista nespáchal trestný čin a za prohřešek, kterého se při přijetí hovoru na tísňové lince dopustil, už byl kázeňsky potrestán.

Nezbeda před téměř třemi roky při službě na lince 158 neposlal pomoc tonoucímu muži do Hradištka jižně od Prahy, ale do stejnojmenné, desítky kilometrů vzdálené obce na Nymbursku. Pomoc tak dorazila pozdě.

Státní zástupce případ inspekci vrátil v únoru 2019 poté, co ho – ze stejných důvodů – poprvé odložila v říjnu 2018. Na podnět pozůstalých Vondra požadoval dodatečné prověření toho, zda neměl Nezbeda k místu neštěstí namísto profesionální jednotky vyslat jednotku místních dobrovolných hasičů.

Ti by se totiž k rybníku s největší pravděpodobností dostali dříve než profesionálové. Záchrana dorazila k Michalovi V. do Hradištka až půl hodiny po telefonátu na tísňovou linku, kdy už ale bylo pozdě. Místní sbor přitom sídlí nedaleko rybníka, kde se pod mužem probořil led, a podle velitele je schopen vyrazit do akce během osmi minut.

POKUS O ZÁCHRANU MINUTA PO MINUTĚ 00.32 žena volá na tísňovou linku, že se někdo topí v rybníku a volá o pomoc, operátor ale posílá pomoc kvůli chybě jinam 00.41 na linku 155 telefonuje nezávisle na předchozím hovoru další volající 00.43 policistům dochází, že jeli na špatné místo, podle výpovědí svědků Michal V. nejpozději v tuto chvíli mizí pod hladinou, podle znalkyně zbývalo 5 až 10 minut na jeho záchranu 00.44 hasiči dostávají informaci o správném místě, tedy 12 minut po prvním telefonátu na linku 158 01.04 na místo přijíždějí hasiči s potapěčem 01.13 hasiči na operační středisko hlásí, že potápěč pod ledem muže nalézá (podle záznamů policie ho vytáhli už v 1:05), vytahuje a začíná oživování 01.20 oživování končí konstatováním smrti

Inspekce shledala, že takový krok byl mimo Nezbedovu kompetenci. Bradáč to v listopadovém usnesení odůvodnil tím, že rozhodnutí, která jednotka k zásahu vyjíždí, je na složce, která byla k zásahu přizvána – v tomto případě tedy na hasičích a jejich operačním středisku.

‚Byl málo vstřícný‘

Státní zástupce tak nyní ve svém usnesení potvrdil závěry inspekce. Podle Vondry zároveň nelze rozporovat, že Nezbeda při přijetí hovoru chyboval, za což byl ostatně potrestán. Poslal pomoc do špatné obce kvůli nepřesně nahlášené adrese místa události ze strany oznamovatelky. Adresu už dále neověřoval.

„Vedení hovoru podezřelého s oznamovatelkou považuje státní zástupce za velmi nekvalitní a neprofesionální, neboť se nesnažil získat důležité informace, které by mu mohly následně pomoci ke správnému rozhodování,“ napsal Vondra. „Jeho přístup byl zpočátku málo vstřícný.“

Policista na nahrávce, kterou server iROZHLAS.cz už dříve zveřejnil, také například rozporuje to, že oznamovatelka slyší volání o pomoc. „Je slyšet naléhavé volání o pomoc,“ uvedl jasně Vondra s tím, že ale o pomoc nevolal Michal V.

Inspekce Nezbedu vyšetřovala kvůli možnému usmrcení z nedbalosti a maření úředního výkonu z nedbalosti. Za chybu byl kázeňsky potrestán srážkou desetiny platu po dobu jednoho měsíce.

‚Nechtějí přiznat chybu‘

S kázeňským potrestáním ale dlouhodobě nesouhlasí rodina zemřelého Michala. Pozůstalí jsou přesvědčeni, že stačilo pár minut a přežil by.

„Nechceme, aby přišel o práci nebo něco podobného. Ale udělal chybu a nechtějí to přiznat. Chceme, aby se k tomu postavili čelem,“ řekl pro iROZHLAS.cz zmocněnec rodiny Zdeněk Kovařík.

„Věděl, kolik je ve středních Čechách obcí se stejným jménem? Proč se na adresu nezeptal znovu, když mu ji systém nenabídl? Mohl se přece podívat na mapu a viděl by, že na té adrese v Hradištku u Nymburka není rybník tak blízko domu, zatímco u nás je ten dům hned vedle,“ přiblížil Kovařík, sám bývalý policista, co ho zajímá a na co nedostal odpověď.

„Nakonec jsme za kverulanty jen kvůli tomu, že chceme, aby se to řádně vysvětlilo,“ dodal.

Pozůstalí nyní prakticky vyčerpali své možnosti, jak proti rozhodnutí inspekce bojovat. Podle Kovaříka rodina zvažuje, že osloví Nejvyšší státní zastupitelství, aby případ také posoudilo.

Půl hodiny

K tragické smrti devětadvacetiletého Michala V. došlo v noci na 7. ledna 2017. Společně s kamarádem popíjel v místní restauraci. Při cestě domů se dvojice rozhodla přejít přes zamrzlý rybník, led ale nebyl dost silný, aby udržel dospělého člověka. Pod oběma se probořil. Zatímco kamaráda z vody místní vytáhli, Michal V. do vody spadl dál od břehu.

Podle svědků byl nějakou dobu na hladině, kdy přesně zmizel pod hladinou rybníka, nelze z dostupných informací určit. Svědci hovoří přibližně o času 00.43, přičemž na tísňovou linku 158 byl incident nahlášen ženou z bytového domu u rybníka v 00.32.

Na správné místo vyrazila záchrana ale až po druhém, na prvním nezávislém, telefonátu na tísňovou linku v 00.41. Hasiči nakonec k tonoucímu dorazili 32 minut po prvním telefonátu. Muže vytáhli o tři minuty později, zachránit se jim ho už ale nepodařilo.