‚Vyčerpali jsme možnosti.‘ Matka utonulého Michala podává ústavní stížnost, na advokáta už nemá peníze

Matka utonulého Michala V. už kvůli snaze o řádné vyšetření synovy smrti utratila veškeré úspory. Poslední cestu ke „spravedlivému procesu" vidí v ústavní stížnosti, kterou se rozhodla podat sama za sebe, protože na služby advokáta už nemá peníze. Šance na úspěch? Podle oslovených právníků téměř nulová. „S největší pravděpodobností ji soud rodině vrátí a vyzve, ať si právního zástupce najde," řekl serveru iROZHLAS.cz advokát Václav Láska. Praha 6:00 1. srpna 2020

Tři a půl roku uplynulo od chvíle, kdy policista Petr Nezbeda z linky 158 poslal pomoc tonoucímu o desítky kilometrů jinam, než bylo potřeba. Spletl si totiž dvě Hradištka. Devětadvacetiletý Michal V. poté zemřel. Podle jeho matky Aleny V. došlo v případu k závažným pochybením, na další „boj“ za řádné vyšetření už ale nemá peníze.

„Další finanční možnosti nemáme,“ řekl redakci přítel Michalovy matky Zdeněk Kovařík. Nejvíc mu vadí, že orgány činné v trestním řízení „věc nejdřív vůbec neřešily a pak se ji snažily zamést pod koberec“.

Pozůstalí vidí už jen jednu příležitost, jak se dokázat, že hrubá chyba policisty byla trestným činem: ústavní stížnost.

„Jelikož jsme již vyčerpali všechny možnosti, jak věc dostat před nezávislý soud, protože nesouhlasíme s tím, že policista se dopustil svým jednáním jen kázeňského přestupku, obracím se na Ústavní soud a chci požádat o vaši pomoc,“ píše Michalova matka Alena v osmistránkové stížnosti, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Problém ale je, že se pod stížnost musí podepsat sama, protože advokáta si už nemůže dovolit. Rodinné úspory – zhruba sto tisíc korun – spolykali právní zástupci a znalecké posudky.

„Moc děkuji za pochopení – hlavně to ‚lidské‘ – a promiňte mi, že jsem si dovolila vás oslovit takto sama, přímo a bez právníka, ale nemám nyní jinou možnost. Ani morální, a už ani finanční,“ píše matka utonulého.

Bez advokáta nemá šanci?

Advokáti, které server iROZHLAS.cz oslovil, se však shodují, že ústavní stížnost je možné podat pouze přes právního zástupce, takže je prakticky nulová šance, že se jí bude Ústavní soud zabývat. „S největší pravděpodobností stížnost rodině vrátí a vyzve, ať si právního zástupce najde a žádost přepracuje,“ řekl advokát Václav Láska.

Rodina přesto věří, že může se stížností uspět. „Potvrdili nám, že žádost přijali. Pokud to opravdu nebude možné a žádost zamítnou, tak se opravdu naskýtá otázka, zda má cenu bydlet v tomto státě,“ popisuje rozčíleně Kovařík.

„Snaží se nás vmanipulovat do pozice kverulantů. Přitom podle soudního znalce Černého měli Michala oživovat až do zahřátí těla. Po pár pokusech se na to ale vykašlali a není jisté, že byl mrtvý, když ho odváželi. To říkám natvrdo,“ pokračuje.

Fatální pochybení Petra Nezbedy

Pozůstalí trvají na tom, že v případu došlo hned k několika velkým pochybením. „Fatální chyba byla na straně operačních důstojníků integrovaných záchranných složek, hlavně operačního důstojníka Policie ČR Petra Nezbedy, který si spletl obce a pomoc pro mého syna vyslal do vesnice 70 kilometrů vzdálené od místa, kde můj syn pomalu umíral,“ píše ve stížnosti Alena.

Chybovali podle ní ale i hasiči, kteří sice vyslali na pomoc různé složky, ale zapomněli na místní dobrovolné hasiče. „Mají sídlo asi minutu jízdy od rybníka, kde se Michal utopil,“ pokračuje.

Pokus o záchranu minuta po minutě 00:32 žena volá na tísňovou linku, že se někdo topí v rybníku a volá o pomoc, operátor ale posílá pomoc kvůli chybě jinam 00:41 na linku 155 telefonuje nezávisle na předchozím hovoru další volající 00:43 policistům dochází, že jeli na špatné místo, podle výpovědí svědků Michal V. nejpozději v tuto chvíli mizí pod hladinou, podle znalkyně zbývalo 5 až 10 minut na jeho záchranu 00:44 hasiči dostávají informaci o správném místě, tedy 12 minut po prvním telefonátu na linku 158 01:04 na místo přijíždějí hasiči s potapěčem 01:13 hasiči na operační středisko hlásí, že potápěč pod ledem muže nalézá (podle záznamů policie ho vytáhli už v 1:05), vytahuje a začíná oživování 01:20 oživování končí konstatováním smrti

V prosinci státní zástupce Zbyněk Vondra potvrdil rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů: Nezbeda sloužící na tísňové lince chyboval, ale nedopustil se trestného činu.

„Vedení hovoru podezřelého s oznamovatelkou považuje státní zástupce za velmi nekvalitní a neprofesionální, neboť se nesnažil získat důležité informace, které by mu mohly následně pomoci ke správnému rozhodování,“ napsal Vondra. „Jeho přístup byl zpočátku málo vstřícný.“

Podle Kovaříka však Generální inspekce bezpečnostních sborů případ dostatečně nevyšetřila. „Představte si, že policista nevyšle záchranné složky tam, kde mají být, a nikdo se tím nezabývá. Až státní zástupce dal podnět, aby se tím zabývali. Mě nejvíc mrzí, že nebyli schopni to řádně zorganizovat, když to bylo tak jednoduché,“ říká zklamaně.

Rodina se ještě zkusila v červnu opět obrátit na státního zástupce. „Ten nám ale sdělil, že ve věci nic neučiní,“ dodal Kovařík.

32 minut do pomoci

K tragické smrti devětadvacetiletého Michala V. došlo v noci na 7. ledna 2017. Společně s kamarádem popíjel v místní restauraci. Při cestě domů se dvojice rozhodla přejít přes zamrzlý rybník, led ale nebyl dost silný, aby udržel dospělého člověka. Pod oběma se probořil.

Volání o pomoc zaslechla obyvatelka z blízké bytovky, která zavolala na linku 158. Její přítel mezitím zburcoval posily z hostince. Zatímco jeho kamaráda se podařilo vytáhnout, pro Michala V. se již nikdo neodvážil, a tak bylo nutné počkat na hasiče. Ti nakonec k tonoucímu dorazili 32 minut po telefonátu ženy na linku 158, muže vytáhli o tři minuty později, zachránit se ho však již nepodařilo.

„Pokusili se ho zachraňovat kluci, kteří byli v hospodě. Nejbližší byli dobrovolní hasiči z Hradištka. Ještě jsme v dosahu policejního útvaru poříčního oddělení Slapy. Tam měl službu policista, který má kvalifikaci potápěč. Přijde mi to, jako kdyby si záchranné služby udělaly někde na patnáct minut svačinu, a teprve pak záchranáři začali oživovat,“ stěžuje si Kovařík.