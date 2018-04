Hradní stráž dostane v příštích letech nové podpůrné zbraně. Velitel Kývala očekává i rozšíření řad

Vojáci Hradní stráže by měli v příštích letech dostat nové podpůrné zbraně, rozšířit by se mohly i jejich početní stavy. Počítá s tím velitel Hradní stráže Jiří Kývala, který loni v březnu převzal řízení ozbrojené síly hlídající Pražský hrad a lánský zámecký areál. Další směřování Hradní stráže na příštích deset let určí nová koncepce, která je nyní podle Kývaly schvalována.

