Německo dočasně obnovilo hraniční kontroly, řidiči čekali v několikakilometrových frontách

Německo zavedlo stacionární kontroly na hranicích s Polskem, Švýcarskem a Českem. Důvodem jsou podle německé ministryně vnitra Nancy Faeserové zvyšující se počty žádostí o azyl a boj proti převaděčům. Na hranicích se kvůli kontrolám tvořily dlouhé kolony.

Během ranní špičky doprava na hranicích výrazně zpomalila. Na cestě z Prostějova zdržely hraniční kontroly i řidiče kamionu Miroslava Zavadila: „Na to, že to mají být namátkový kontroly, to problém je, že je tady dva kilometry kolona.“

Po deváté hodině se kolona rozjela, A na hranicích lze podle policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové očekávat mírné komplikace: „Doporučujeme, aby si řidiči všímali informačních tabulí, jejichž prostřednictvím je informujeme o stavu dopravy.“

Ministryně vnitra Faeserová sdělila, že své rozhodnutí učinila poté, co minulý týden v pátek při útěku před policií havarovala v Bavorsku u hranic s Rakouskem převaděčská dodávka s 23 migranty, sedm z nich včetně šestiletého dítěte zemřelo.

Kontroly budou pokračovat do 25. října s možností prodloužení na další 2 měsíce.