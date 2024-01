Kontroly na hranicích se Slovenskem končí, budou jen namátkové. Migrační situace je podle úřadů lepší

Kontroly na česko-slovenských hranicích končí, dál budou jen namátkové, uvedl po středečním jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Poslední usnesení o režimu na hranicích ze začátku ledna vyprší 2. února. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) šel na jednání s tím, že situace s migrací se lepší, stabilní kontroly by tak mohly přejít do mírnějšího režimu. Potvrdil ukončení kontrol k 2. únoru. Praha 17:44 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan potvrdil ukončení kontrol k 2. únoru (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října původně na deset dní. Kontroly následně zavedly další země v regionu a stejně jako Česko je opakovaně prodlužovaly.

Polsko prodloužilo kontroly na hranicích se Slovenskem. Trvat mají do začátku března Číst článek

Polsko prodloužilo kontroly na hranicích se Slovenskem do 2. března. Ministerstvo vnitra tento krok odůvodnilo tím, že nadále trvá vážné ohrožení nelegální migrací na tomto úseku hranic, napsal ve středu server Prawo.pl.

V Německu by měly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem podle rozhodnutí z půlky prosince trvat až do 15. března. Německo provádí kontroly i na hranicích s Rakouskem, kde toto opatření zavedlo už v roce 2015. Prodloužení tam nyní platí do května.

Hranici s Českem střeží také Rakousko, které chce v ostraze pokračovat do 16. února. Slovensko podle očekávání ukončilo kontroly na hranici s Maďarskem 22. ledna.

Kontroly se na česko-slovenské hranici opakovaly po roce. V roce 2022 je kvůli přílivu migrantů Česko zřídilo koncem září a trvaly do začátku února 2023. České úřady zdůrazňují, že situace je tentokrát výrazně lepší a namátkové kontroly jsou především prevencí, aby kvůli stejným krokům okolních států migrační toky nepřesunuly do Česka.