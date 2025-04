Kolem 900 hrobů likvidují v Ostravě-Mariánských Horách. Pozůstalé hledali 10 let, většinu ale nenašli

V Ostravě-Mariánských Horách napočítali na hřbitově téměř devět stovek hrobů, o které se dlouho nikdo nestará. Pracovníci obvodního úřadu po pozůstalých pátrali skoro deset let. Některé našli, většinu ale ne. Proto se do práce pustily bagry a opuštěné hroby likvidují. „Je to smutné. Nebyli jsme vůbec informováni,“ komentují situaci návštěvníci hřbitova.

