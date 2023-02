Volby v Hrčavě vyhrálo uskupení, které bylo v řádných volbách druhé. Opakování nařídil soud

Opakované volby do zastupitelstva obce Hrčava na Frýdecko-Místecku vyhrálo uskupení SNK Hyrčovjaně. V sedmičlenném zastupitelstvu získalo čtyři mandáty a v podzimních řádných volbách skončilo druhé. Uskupení Pro Hrčavu vedené nynějším starostou Markem Sikorou bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledku voleb na webu Českého statistického úřadu. Volby v druhé nejvýchodnější obci Česka se musely opakovat z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. Hrčava 11:28 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrčava | Foto: Marek Spilka | Zdroj: Profimedia

Výsledek voleb podle soudu totiž ovlivnili účelově přihlášení voliči, kteří získali krátce před volbami trvalé bydliště ve dvou nemovitostech starosty Sikory. Jedna z nich je navíc neobyvatelná. Volební účast v opakovaných volbách dosáhla 85,71 procenta. Z 210 oprávněných voličů jich přišlo k volební urně 180.

Při podzimních volbách bylo v seznamu oprávněných voličů zapsáno 220 lidí. Kromě uskupení Pro Hrčavu v obci stejně jako nyní usilovali o přízeň voličů také zástupci uskupení SNK Hyrčovjaně, toto sdružení řádné volby prohrálo o 27 hlasů.

Lídr kandidátky Martin Koper pak volby zpochybnil u soudu, který rozhodl o jejich opakování. S ohledem na to, že kandidátka měla sedm lidí a každý volič měl tak sedm hlasů, výsledek mohli ovlivnit čtyři hlasující.

Soud poukázal na to, že právo volit je spojeno výhradně s lidmi, kteří jsou s daným městem či obcí spjatí. Během veřejného jednání soudu se prokázalo, že minimálně čtyři osoby k Hrčavě neměly žádný vztah.

637 hlasů pro vítěze

V opakovaných volbách získalo vítězné uskupení vedené Koperem 637 hlasů, tedy 52,91 procenta a uskupení Pro Hrčavu 567 hlasů, tedy 47,09 procenta. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 45,9 roku. Nejmladšímu je 32 let, nejstaršímu 64 let. Do zastupitelstva byly zvoleny dvě ženy.

„Český statistický úřad musí být na zpracování výsledků voleb plně připraven, a to bez ohledu na jejich typ, rozsah či počet kandidátů. Nejinak tomu bylo i v případě voleb v obci Hrčava. Provedli jsme všechny standardní přípravné kroky včetně zkušebního zpracování. Zapojeni byli naši zaměstnanci jak v pražském ústředí ČSÚ, tak i na přebíracím místě v Jablunkově,“ uvedla první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová

Krajský soud v Ostravě obdržel v souvislosti s podzimními komunálními volbami v Moravskoslezském kraji 15 stížností. Zamítl 13 z nich, té z Hrčavy vyhověl. Nezabýval se stížností z Krasova na Bruntálsku, protože nesplňovala náležitosti.

Komunální volby se v regionu budou opakovat ve dvou obcích. Kromě Hrčavy půjde ještě o Bílčice na Bruntálsku, kde se zastupitelstvo rozpadlo bezprostředně po volbách. V obci Bílčice se volby uskuteční 25. března.