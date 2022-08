S požárem v Hřensku znovu pomohou italská letadla Canadair. Na místě jsou i hasiči ze Slovenska

Do Česka v pátek přiletí z Itálie dvě letadla Canadair, aby pomohla s hašením požáru v Českém Švýcarsku. Kolem poledne dorazí na letiště Vodochody. V pátek to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Canadairy nahradí dva švédské letouny Air Tractor, které dorazily před týdnem a v pátek odletí. Kdy se letouny, které dokážou nabírat vodu z vodní hladiny a pojmou až 6000 litrů vody, zapojí do hasebních prací, zatím Kavka neupřesnil.

Hřensko 10:32 5. srpna 2022