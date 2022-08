Vrtulníky shodily na požár v Hřensku téměř 4 miliony litrů vody, což odpovídá 10 plaveckým bazénům

Piloti armádních vrtulníků při zásahu u požáru v Českém Švýcarsku zalili oheň téměř čtyřmi miliony litrů vody, což odpovídá 10 průměrným plaveckým bazénům. Nalétali asi 226 letových hodin. Armáda to v pátek uvedla na svém webu. Do akce vojáci nasadili vrtulníky Sokol i silnější Mi-17. Hasiči by v pátek měli předat poslední uhašená místa národnímu parku. Hřensko 11:57 12. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bez vrtulníků s vaky by hasiči svůj boj jistě prohrávali | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pomoc armádních pilotů s likvidováním jednoho z největších požárů v historii Česka trvala 19 dní. První den armáda vyslala jednoho sokola, druhý den již proti ohni bojovaly dva tyto vrtulníky s podvěšenými bambi vaky. Po zapůjčení závěsného hasicího zařízení s trojnásobným obsahem byl jeden sokol vyměněn za silnější Mi-17.

Evakuovaní obyvatelé Hřenska se v sobotu budou vracet domů. Pro turisty zůstane oblast uzavřená Číst článek

Do čtvrtka na nich vojenští piloti celkem nalétali téměř 226 letových hodin a provedli 2422 shozů, při kterých oheň zalili asi 4000 tun vody. „Armáda na místě pro potřeby vlastních i cizích hasicích letounů poskytla rovněž jednotku s vozidlem pro doplňování leteckého paliva,“ uvedla armáda.

Podle zástupce velitele vzdušných sil Petra Lančiho posádky vrtulníků u požáru zasahovaly na maximální hranici svých fyzických sil i na hranici technických možností strojů. Jeden z pilotů již dříve popsal, že zásah byl psychicky i fyzicky náročný.

„Celou dobu se musíte soustředit, abyste vrtulníkem do něčeho nenarazili, proudem vody strefili správné místo nebo nezasáhli hasiče dole na zemi. Od požáru navíc stoupá obrovské teplo, všude je dým,“ poznamenal kapitán Antonín Petrů z 243. vrtulníkové letky během prvních dní hašení.

Armáda uvedla, že na zničení požáru poskytla maximum možného. Z deseti provozovaných sokolů je pět v Polsku na plánované údržbě a dva jsou neustále vyčleněny pro plzeňskou leteckou záchrannou službu. Zbylé tři stroje byly postupně k hašení využity.

Hasiči předají poslední uhašená místa

Hasiči by v pátek odpoledne měli předat národnímu parku poslední hašené úseky v Českém Švýcarsku. Oheň, který vypukl v parku 24. července, by tak měl být zdolán, což znamená, že nikde viditelně nehoří a oblast lze předat.

V pátek to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, bude podle něj po uhašení hlídat 72 dobrovolných hasičů.

V Mezní Louce podle Vlčka zůstane prozatímní hasičská stanice, kde bude 40 profesionálních hasičů – šest jednotek. Zůstanou tam asi do konce srpna, bude záležet na počasí a srážkách, uvedl Vlček.

„Z těch zkušeností, které máme z poslední doby, se tady může objevovat řada skrytých ohnisek požáru,“ uvedl Vlček s tím, že právě kvůli tomu budou na určená místa dohlížet dobrovolní hasiči a na místě zůstanou i profesionálové.

Po celou dobu zásahu se na požářišti vystřídalo více než 6000 hasičů s 400 kusy techniky. Masivní nasazení vrtulníků dnes končí. Vrtulníky budou povolávány podle potřeby standardní cestou. Technika odřadů by měla opustit prostor nejpozději do sobotního rána. pic.twitter.com/QNTGs73ekO — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) August 12, 2022

Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, v pátek odletí. Kdyby se v nepřístupném terénu objevily plameny nebo větší ohnisko, helikoptéra by byla s to doletět na místo do 30 minut, podotkl Vlček. Zdůraznil, že i po zdolání požáru bude důležité ohniska hlídat a případně zasáhnout včas. Proto na místě zůstává i prozatímní stanice v Mezní Louce.

„Není standardem, abychom po požáru v takovýchto místech nechávali šest jednotek profesionálních hasičů pro případný zásah,“ řekl. Je přesvědčen, že takové síly a prostředky budou stačit.

Během zásahu se u nejrozsáhlejšího lesního požáru v České republice vystřídalo 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Záchranářům významně pomohli dobrovolníci, kteří mimo jiné obstarávali jídlo.