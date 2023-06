Hřensko omezilo používání pyrotechniky. Reaguje tak na požár v sousedícím národním parku

Zastupitelé Hřenska na Děčínsku schválili v pondělí vyhlášku, která omezí používání pyrotechniky na zastavěném území obce. Výjimkou bude silvestrovská noc, kdy bude možné petardy odpalovat od 24.00 do 01.00. Starosta Hřenska Zdeněk Pánek (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná) řekl, že poslední požár, který vypukl 18. května u Pravčické brány, způsobila právě zábavní pyrotechnika. Vyhláška začne platit 15 dnů od vyvěšení na úřední desce. Hřensko 19:49 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední požár u Pravčické brány způsobila pyrotechnika | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Požáry, které v minulosti postihly naše obyvatele a především pak i národní park České Švýcarsko, nás víceméně přiměly k tomu, abychom se touto myšlenkou hlouběji zabývali, a jsem rád, že se našla shoda tuto vyhlášku vydat,“ okomentoval Pánek jednomyslné schválení vyhlášky zastupiteli.

Původně chtělo Hřensko prodej pyrotechniky na území obce zakázat. Pánek se opřel o nález Ústavního soudu z roku 2012, který podobnou vyhlášku zrušil v Liberci.

Správa národního parku vnímá vyhlášku jako signál směrem k návštěvníkům, řekl novinářům mluvčí správy Tomáš Salov. „Jasně říká, že do národního parku pyrotechnika nepatří,“ doplnil mluvčí.

Ve vyhlášce je výjimka užívání pyrotechniky, tou je území národního parku. „To by mohlo být pro návštěvníka možná trochu matoucí, ale na území národního parku je užívání pyrotechniky zakázáno celoročně,“ upozornil Salov, který připomněl, že Hřensko s národním parkem přímo sousedí.

Pokud vyhlášku ve Hřensku někdo poruší, hrozí mu od strážníka městské policie na místě pokuta až 10 tisíc korun. „Pakliže on (strážník) by dovodil, že ten rozsah použití je skutečně velmi značný, tak tuto skutečnost zmapuje, odevzdá se to magistrátu města Děčín, který může uložit pokutu až do částky 100 tisíc korun,“ řekl Pánek.

O vyhlášce bude obec informovat občany i turisty na svých webových stránkách, v obecních novinách a také vyhlášku postoupí národnímu parku Saské Švýcarsko, aby se o ní dozvěděli i němečtí turisté.

Obec chce rovněž apelovat na prodejce, aby prodej zábavní pyrotechniky ukončili.

„Myslím si, že jsme našli společnou řeč s představiteli vietnamské komunity, protože ten prodej vychází od nich. Já si je sem v nejbližší době pozvu a budu apelovat na ně, aby právě oni apelovali na prodejce, aby se vůbec možnost prodeje této pyrotechniky vymýtila,“ dodal starosta.

V pátek a v sobotu se v Hřensku mezi stánky pohybovali kontroloři České obchodní inspekce, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a policie. Policisté na twitteru bez bližších podrobností informovali, že zjištěná pochybení byla řešena příslušnými orgány.

Na úřady se chce starosta obrátit dopisem, aby také aktivními přístupy přispěly k vymýcení prodeje pyrotechniky ve Hřensku.

Policisté den po květnovém požáru obvinili muže, Němce, z obecného ohrožení z nedbalosti. Z obecného ohrožení a poškození cizí věci obvinili policisté muže kvůli loňskému požáru v národním parku, který byl největší v historii České republiky, zasáhl přes tisíc hektarů.

Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. V parku hořelo také letos v dubnu. Požár poničil rozhlednu Vlčí hora v Krásné Lípě, podle policistů je založil stejný muž, který byl zadržen a obviněn v souvislosti s loňským požárem. V případě prokázání viny soudem hrozí muži trest odnětí svobody až na 15 let.