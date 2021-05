Stát nevymyslel, jak si přendat peníze z jedné kapsy do druhé, kritizuje primátor Hřib stavební zákon

Sněmovna pokračuje v jednáních o novele stavebního zákona, která by měla přinést zkrácení povolovacích řízení a konec byrokratické zátěže. „Schválení nového stavebního zákona rozhodně doporučuji,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) aktuální návrh považuje za paskvil: „Ke zrychlení nepřispěje, naopak je tu riziko, že ohrozí nejen stavební řízení, ale i čerpání peněz z Evropské unie.“ Praha 15:17 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Primátor parafrázuje stanovisko Svazu měst a obcí. „Dvakrát došlo k nedodržení dohody ze strany paní ministryně se samosprávami: Oddělení přenesené působnosti z obcí nebylo splněno. A bylo také slíbeno, že územní plánování přejde čistě do kompetence obcí, což návrh také neslibuje,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus.

Vláda prý dohodu se svazem naplnila, ale jeho stanovisko k tomuto návrhu bylo nesouhlasné, nesouhlasí s Hřibem ministryně Dostálová: „Takže jestli někdo porušil dohodu, byl to svaz.“

Hřib ale vysvětluje, že svaz žádal vyřešení financování územního rozvoje u malých obcí. „Už dnes se vše platí z daní, akorát bylo nutné přehodit výhybku a přendat si peníze na ministerstvu z jedné kapsy do druhé,“ namítá primátor.

„V tomto ministerstvo naprosto selhalo. Chceme jen to, aby to fungovalo jako ve všech ostatních civilizovaných zemích Evropy, ne žádný experiment.“

‚Stát může nabídnout dotace‘

Ministryně tvrdí, že podporuje, aby bylo územní plánování v samostatné působnosti měst a obcí. „Ale pokud je samostatná působnost, tak se vším všudy, takže za peníze toho, kdo působí. Na všech jednáních jsme upozorňovali, že tento návrh má obrovskou vadu, protože neobsahuje záchrannou síť pro malé obce.“

„Když chtějí obce samostatnou působnost, tak se vším všudy. Není možné druhým dechem chtít, aby to stát platil.“ Klára Dostálová

„My máme 6250 obcí. Svaz volá po tom, aby samostatnou působnost hradil stát. A já od začátku upozorňuji na to, že stát může jen poskytnout dotační tituly, na které ale není právní nárok," konstatuje Dostálová.

Hřib odmítá, že by města a obce chtěla nějaké peníze navíc. „My jen říkáme, že se mají vzít peníze, které už teď stát vynakládá na územní plánování. A musí se vymyslet způsob, jak je dostane k obcím, aby to mohlo být v samostatné působnosti. A to je práce ministerstva.“

„Nechápu, proč se tu vymýšlí experiment, který ohrozí čerpání miliard korun z fondů obnovy Evropské unie.“ Zdeněk Hřib

„Tak proč svaz nechce, aby to zůstalo tak, jak je to dnes?“ ptá se ministryně. „Když chcete samostatnou působnost, tak se vším všudy. Není možné druhým dechem chtít, aby to stát platil. I kdyby to byly jedny a tytéž peníze, tak stát neumí a nemůže platit samostatnou působnost. Proto si města a obce musí jasně rozmyslet, co chtějí,“ opakuje politička.

A vysvětluje nezbytnost zřízení Nejvyššího stavebního úřadu. „Je obrovský problém, když je obec sama investor a sama sobě povoluje projekty. V tom je ten největší zakopaný pes: obec sama sobě nesmí povolovat projekty, protože dochází ke střetu zájmů mezi státní správou a samosprávou,“ obhajuje vládní podobu normy Dostálová.

„Ve všech zemích okolo nás, snad kromě Slovenska, funguje to, že stavební úřady spadají pod samosprávu. Takže nechápu, proč se tu vymýšlí jakýsi experiment, který ohrozí čerpání miliard korun z fondů obnovy Evropské unie. To, co tlačí ministerstvo, je nesystémové a ohrožuje to ekonomiku této země,“ varuje Zdeněk Hřib (Piráti).