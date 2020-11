Hrobníci v Pardubicích museli posílit směny. ‚Úmrtí je víc, než v minulých letech,‘ říká ředitelka hřbitova

Pardubické krematorium muselo přidat další obřadní den. V říjnu i na začátku listopadu se totiž zvýšila úmrtnost. Zatímco loni bylo průměrně 350 žehů za měsíc, jen za minulý týden jich měli 175. Kvůli tomu muselo vedení hřbitovů i přerozdělit práci a omezit úklid areálu, je totiž potřeba víc lidí na kopání hrobů. Pardubice 18:47 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrobník na pardubickém hřbitově kope další z hrobů. Letos na podzim má výrazně víc práce | Foto: Drahomíra Bačkorová | Zdroj: Český rozhlas

Vykopání hrobu o hloubce jeden a půl metru zabere hrobníkovi celý den. „Někdy je tam opravdu tvrdý písek a to lopata nevezme, to musíme se sbíječkou,“ popisuje pro Český rozhlas Pardubice s tím, že práce za poslední dobu výrazně přibylo.

Hrob je potřeba vykopat a pak také zaházet. „Jestli jsem to dobře počítal, je to dvacet kubíků tenhle týden. Kopeme ve dvou, sám to člověk dělat nesmí.“

Směny v krematoriu

„Listopad je tradičně měsíc, kdy zemře více lidí, ale v letošním roce je ten nárůst vyšší, než jsou průměry za léta minulá,“ říká vedoucí Pardubických městských hřbitovů Monika Jelínková.

Pardubické krematorium v téhle souvislosti muselo rozšířit provoz služeb. „Pálí šest dnů v týdnu, standardně je to pět. Chodíme na dvě směny, standardně máme jednu.“

Situace ovlivnila i údržbu hřbitovů, kde je spadané listí ze stromů, které nemá kdo odklízet. „Na správě hřbitova pracuje běžně pět zaměstnanců, z nichž jeden byl přesunut na práci do krematoria, jeden na převozy zesnulých, dva kopou hroby pro pohřby do země. Zbývající paní zahradnice se s brigádníkem snaží uklidit vše, na co jim síly stačí,“ dodala mluvčí Služeb města Pardubic Klára Stejskalová.