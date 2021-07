Hromadná nehoda na D1 si vyžádala jedno úmrtí a čtyři zraněné. Provoz byl po třech hodinách obnoven

Při hromadné nehodě na dálnici D1 na 35. kilometru těsně před uzavírkou ve směru na Prahu zemřel v neděli odpoledne řidič kamionu. V místě těsně před uzavírkou, která trvá dva dny kvůli demolici mostu, se střetly dvě nákladní vozidla, jedno osobní auto a autobus. Novináře o nehodě informovaly policejní mluvčí Lucie Nováková, mluvčí hasičů Vladimíra Kereková a mluvčí záchranářů Petra Homolová. Ostředek (Benešovsko) 14:33 4. 7. 2021 (Aktualizováno: 15:35 4. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehoda dvou nákladních vozidel, osobního auta a autobusu si vyžádala jedno úmrtí, smrtelné zranění utrpěl řidič kamionu. | Zdroj: Twitter Policie ČR

V úseku před sjezdem na objízdnou trasu se vytvořila kolona, řidič kamionu nedobrzdil a narazil do stojících vozidel. Záchranáři odvezli do nemocnic ke kontrole bez vážnějších zranění dvě děti a dva dospělé.

Dálnice D1 se mezi 21. a 34. km na dva dny uzavřela. Důvodem je demolice mostu Číst článek

Nehoda se stala kolem 13.15 ve zúženém úseku na 35. kilometru. „Řidič kamionu v uvedeném úseku nedobrzdil a narazil do kolony stojících vozidel a sám bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedla policejní mluvčí. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Okolnosti a příčiny nehody nyní zjišťují policisté. Mluvčí hasičů odhadovala dobu uzavření na více než dvě hodiny. V 15.45 byl provoz obnoven v levém jízdním pruhu, pokračuje ale úklid vozovky.

Nehoda se stala kilometr před uzavřením dálnice. V úseku mezi 21. kilometrem (exit Mirošovice) a 34. kilometrem (exit Ostředek) nemohou auta projet od sobotního večera. V neděli se před sjezdy na objízdné trasy tvoří kolony. Plánovaná uzavírka kvůli demolici mostu přes dálnici u obce Kaliště potrvá do pondělí večer. Během 48 hodin musí dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl novinářům řekl, že za dobu, co se provádějí demolice mostů v rámci modernizace D1, tedy od roku 2013, si podobnou událost nevybavuje. „Není to nehoda v souvislosti s demolicí mostu, je to spíš otázka dojezdu do kolony a věnování se řízení,“ uvedl. Nechtěl ale předbíhat závěry policejního vyšetřování.

Několika kilometrová kolona na D1 směrem na Prahu. Na https://t.co/WxeKBDbjrr se stala hromadná nehoda 2 nákl. aut, osobního a autobusu. Jeden člověk bohužel zemřel. Uzavření má trvat ještě zhruba 2 hodiny. pic.twitter.com/6ag0ZZPLjL — Izabela Niepřejová (@Isobel_Izabela) July 4, 2021