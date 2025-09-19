Hromadná nehoda uzavřela dálnici D5. Ve směru na Prahu se tvoří kolony, objízdná trasa není určena
Hromadná nehoda uzavřela v pátek odpoledne provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc třem lidem. Ve směru na Prahu se tvoří kolony. O uzavření mezi sjezdy Ejpovice na 67. kilometru a Rokycany na 62. kilometru informovalo Ředitelství silnic a dálnic.
Mluvčí hasičů Petr Poncar uvedl, že na úrovni nádrže Klabava se střetlo sedm vozidel. „Třem osobám jsme poskytli předlékařskou pomoc,“ dodal.