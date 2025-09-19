Hromadná nehoda uzavřela dálnici D5. Ve směru na Prahu se tvoří kolony, objízdná trasa není určena

Hromadná nehoda uzavřela v pátek odpoledne provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc třem lidem. Ve směru na Prahu se tvoří kolony. O uzavření mezi sjezdy Ejpovice na 67. kilometru a Rokycany na 62. kilometru informovalo Ředitelství silnic a dálnic.

Dopravní zácpa (ilustrační foto)

Ve směru na Prahu se tvoří kolony (ilustrační foto)

Mluvčí hasičů Petr Poncar uvedl, že na úrovni nádrže Klabava se střetlo sedm vozidel. „Třem osobám jsme poskytli předlékařskou pomoc,“ dodal.

