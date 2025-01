Hromadná nehoda zastavila provoz mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Zranění jsou i policisté

Hromadná nehoda v pátek hodinu po poledni zastavila mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem provoz na dálnici D48. Do vozu policistů, kteří zde řešili jinou nehodu, narazil automobil. Šest lidí, včetně policistů a dvou dětí, utrpělo zranění, řekla mluvčí moravskoslezských policistů Soňa Štětínská. Frýdek-Místek, Český Těšín 15:51 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníci ošetřili několik lidí. Mezi nimi jsou i zasahující policisté (ilustrační foto) | Foto: Petra Škarková

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl řekl, že zdravotníci na místě ošetřili šest lidí. „Pomoc jsme poskytli dvěma dětem a čtyřem dospělým (dvěma mužům a dvěma ženám). Všichni byli při vědomí, se zdravotníky v kontaktu a mimo přímé ohrožení života,“ řekl.

D48 směr Český Těšín je uzavřena z důvodu hromadné nehody několika vozidel. Nejméně jeden automobil narazil do vozidla policistů, kteří řešili na dálnici předchozí dopravní nehodu. Zdravotníkům bylo předáno několik osob, včetně policistů. Odklon vede přes Hnojník. #policiemsk — Policie ČR (@PolicieCZ) January 3, 2025

Dodal, že utrpěli středně těžká poranění hlavy, hrudníku, břicha a rukou. „Jedno z dětí transportoval vrtulník do ostravské fakultní nemocnice, další dva pacienti putovali do nemocnice karvinské a tři do třinecké,“ řekl Humpl.

Policisté nedaleko Horního Žukova na 67. kilometru dálnice D48 zasahovali u nehody, při které řidička po srážce s jiným vozem narazila do svodidel. „Nedlouho po 13.00 narazil do služebního vozidla policie místem projíždějící automobil. Došlo k nárazu a srážce dalších několika vozidel,“ uvedla policejní mluvčí.

„Dálnice je tímto místem aktuálně ve směru na Český Těšín neprůjezdná. Policisté řidiče odklání na objízdnou trasu, která vede přes Hnojník,“ řekla.