‚Hrozba pro stát.‘ Do Česka nesmí ruský anarchista, jehož neprávem vinili z útoku na ministrův dům

V České republice se nesmí zdržovat ruský občan, který se v minulosti zodpovídal z útoku na dům tehdejšího ministra Martina Stropnického. Justice ho nakonec pravomocně očistila. Přesto ho stát považuje za bezpečnostní riziko. Plyne to z čerstvého rozsudku Nejvyššího správního soudu, jejž iROZHLAS.cz prostudoval. Praha 12:13 20. května 2025

Letos třicetiletý Igor Ševcov platil za pronikavého studenta etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Současně sám sebe prohlašoval za anarchistu. Především však proslul tím, že ho policie v červnu 2015 zadržela kvůli podezření ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického (tehdy ANO).

Ševcov kvůli stíhání strávil 92 dní ve vazbě. Kauza ale před soudem neobstála, státní zástupkyně ho sama navrhla zprostit obžaloby. Justice Ševcova očistila. Tehdejší student se zodpovídal ještě z jednoho skutku, tentokrát kvůli posprejování zdí ruzyňské věznice. Nakonec z toho však nebyl ani přestupek.

Přestože trestní řízení dopadla ve prospěch anarchisty, stát ho dodnes považuje za hrozbu pro bezpečnost. Policejní prezidium ho vede v evidenci nežádoucích osob. Pro Ševcova to znamená, že nesmí vkročit na území České republiky. Nejvyšší správní soud nyní potvrdil, že v databázi je zanesený oprávněně.

Závažné bezpečnostní riziko

„Podle názoru Nejvyššího správního tyto informace dostatečně odůvodňují závěr žalovaného (Policejní prezidium), že osoba stěžovatele (Ševcov) představuje závažné bezpečnostní riziko pro Českou republiku, ale i pro ostatní státy schengenského prostoru,“ zní klíčová pasáž rozsudku z 19. května, jejž iROZHLAS.cz prostudoval.

Soud má na mysli poznatky, jež o Ševcovovi shromáždily tuzemské tajné služby. Jejich informace vedly k tomu, že ho policie v červenci 2022 zanesla do evidence nežádoucích osob. Podle nich je hrozbou pro veřejný pořádek, stejně jako zosobňuje riziko i pro ostatní státy schengenského prostoru. Ani tam nesmí pobývat.



„Vaše aktivity směřující proti demokratickým základům České republiky a jejich protisystémová ideologická východiska jsou neslučitelná s právním řádem České republiky. Váš pobyt na území České republiky a ostatních států schengenského prostoru je považován za ohrožení bezpečnosti,“ napsala Ševcovovi policie.

Dostatečný popis od policie

Ševcov na Policejní prezidium podal žalobu. Se svým podáním nejprve uspěl, Městský soud v Praze loni v lednu v lednu rozhodl o jeho neoprávněném vedení v evidenci. Podle soudu zjištění tajných služeb shromážděná policií neprokazují, že by Ševcov ohrožoval bezpečnost země.

Ševcovův advokát Pavel Čižinský. | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Po zásahu soudu policie podklady doplnila a ruský anarchista se v evidenci znovu objevil. Jeho následnou druhou žalobu Městský soud v Praze už zamítl, Ševcov se proto obrátil se stížností na Nejvyšší správní soud. Senát soudce Michala Bobka nyní dospěl k závěru, že rozvedená argumentace policie o nebezpečnosti Ševcova obstála.



„Senát Nejvyššího správního soudu se seznámil s povahou a charakterem informací obsažených v utajené části spisu. Dospěl k závěru, že popis vytýkaného jednání a dotčených informací ve sdělení žalovaného (Policejního prezidia) je dostatečný,“ shrnul v rozsudku soudce Bobek. Verdikt je pravomocný.

V čem přesně spočívá nepřijatelná Ševcovova aktivita, jíž se měl dopustit i v jiných státech schengenského prostoru, verdikt neuvádí. Vysvětlení obsahuje právě utajovaná část spisu. Každopádně soudce Bobek píše, že sám Ševcov od policie obdržel dostatečně jasné vysvětlení, v čem se jeho činnost neslučuje s demokratickým zřízením České republiky.

Odškodné 360 tisíc

„Spor vedeme, protože nám vadí zařazení klienta na seznam nežádoucích osob. Ale nemám od něj mandát k tomu, abych to dál komunikoval,“ odpověděl na dotaz webu iROZHLAS.cz Ševcovův advokát Pavel Čižinský, proč jeho klient usiluje o výmaz z evidence. Bez dalších podrobností potvrdil, že Ševcov se zdržuje mimo Česko.

Kde se nyní anarchista nachází, není jasné. Trvalé bydliště má ve městě Irkutsk na jihovýchodě Sibiře. Přestože jeho evidence v registru měla trvat do července 2024, do Česka ani jiných zemích Schengenu stále nemá přístup. „Zařazení jmenovaného do evidence nežádoucích osob je platné,“ sdělil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Ševcov za neoprávněné stíhání a nezákonný pobyt ve vazbě dostal od ministerstva spravedlnosti odškodnění ve výši 360 tisíc korun. Problémy s možností pobytu v Česku má dlouhodobě.

Už v červenci 2018 cizinecká policie rozhodla o jeho vyhoštění, tehdy se proti tomu Ševcov odvolal. Současný verdikt Nejvyššího správního soudu je v tomto ohledu nejtvrdším opatřením.

„Chtěl bych být schopen dělat to, co bude narušovat status quo nebo co bude v reálném konfliktu s okolními politickými a represivními institucemi a bude inspirovat lidi a přinášet nové nápady,“ popsal v dubnu 2017 v DVTV Ševcov, v čem spočívá jeho anarchistické smýšlení.