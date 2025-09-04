Hrozí konec skiareálu v Bedřichově? Vlastníci pozemků nesouhlasili se změnou územního plánu

Šance na zachování skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách klesá. Obec jej chtěla zajistit vytvořením spolku s dalšími významnými soukromými vlastníky pozemků v areálu. Za podmínek, které navrhla, je do něj ale ochotný vstoupit jen jeden.

Bedřichov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Lyžařský areál v Bedřichově

Lyžařský areál v Bedřichově | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Další jednání o možném provozu bude na podzim,“ uvedl starosta Bedřichova Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). „Teď je to na mrtvém bodě. Šanci, že se to podaří, vidím jako poloviční,“ dodal.

Další provoz skiareálu v Bedřichově se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky je ohrožený kvůli tomu, že jeho dlouholetý provozovatel TJ Bižuterie se loni rozhodl ztrátové středisko opustit.

2:20

‚Nechceme tady druhý Špindl.‘ Budoucnost skiareálu v Bedřichově je zatím nejistá

Číst článek

Uplynulá sezona byla poslední, kdy ho provozoval. Aktuálně není nikdo, kdo by ho dokázal nahradit. Vlastníků pozemků ve skiareálu je více, obec vlastní jen část.

„Nevidíme nikoho, kdo by ho provozoval a staral se o rozvoj. Obec to být nemůže, nemá na to kapacity“ uvedl starosta Holub.

Podle něj bude investora těžké najít. O pozemky totiž mají zájem většinou developeři. „Ti ale chtějí stavět a vydělávat, ne provozovat areál,“ dodal.

Provoz výměnou za lukrativní pozemky

Obec dostala od dvou významných spoluvlastníků pozemků v areálu nabídky s podmínkami, za jakých by bylo možné podle nich středisko provozovat a rozvíjet. Ty ale zastupitelé Bedřichova odmítli.

Nelíbilo se jim, že by výměnou za spolupráci měla obec vydat lukrativní pozemky či umožnit využití většího počtu pozemků pro stavební účely.

Připravili proto vlastní podmínky s tím, že by případná změna územního plánu byla možná jen u pěti pozemků. S návrhem u dalších vlastníků neuspěli. „Kromě jednoho ze spolumajitelů, který uvedl, za jakých okolností by do spolku vstoupil, se další vyjádřili negativně,“ uvedl starosta.

2:54

Lidé z Bedřichova mají obavy, že developer zastaví sjezdovku apartmány. Nesouhlas vyjadřují v anketě

Číst článek

Podle Petra Holuba se zvažuje referendum, v němž by obyvatelé obce odpovídali na otázku, zda mají pozemky ve skiareálu nadále zůstat nezastavitelné.

O jeho vyhlášení měli rozhodovat zastupitelé obce už tento týden. Na základě jednání s vlastníky pozemků se ale rozhodli schválení vyhlášení referenda odložit.

Spolek chtěla obec vytvořit na základě analýzy společnosti KPMG, kterou si u ní objednala. Podle ní může být provoz střediska s částmi Malinovka, Pastviny a Weber sice mírně ziskový, ale na větší investice, jako je vybudování lanovky nebo retenční nádrž, si nejspíš nebude schopen vydělat.

Pro zachování a rozvoj skiareálu je podle autorů analýzy důležitá spolupráce všech klíčových aktérů, což jsou hlavně vlastníci pozemků se sjezdovkami a vleky. KPMG proto navrhuje, aby se sdružili ve spolku a jeho prostřednictvím lyžařský areál spravovali.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme