Hrozí konec skiareálu v Bedřichově? Vlastníci pozemků nesouhlasili se změnou územního plánu
Šance na zachování skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách klesá. Obec jej chtěla zajistit vytvořením spolku s dalšími významnými soukromými vlastníky pozemků v areálu. Za podmínek, které navrhla, je do něj ale ochotný vstoupit jen jeden.
„Další jednání o možném provozu bude na podzim,“ uvedl starosta Bedřichova Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). „Teď je to na mrtvém bodě. Šanci, že se to podaří, vidím jako poloviční,“ dodal.
Další provoz skiareálu v Bedřichově se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky je ohrožený kvůli tomu, že jeho dlouholetý provozovatel TJ Bižuterie se loni rozhodl ztrátové středisko opustit.
Uplynulá sezona byla poslední, kdy ho provozoval. Aktuálně není nikdo, kdo by ho dokázal nahradit. Vlastníků pozemků ve skiareálu je více, obec vlastní jen část.
„Nevidíme nikoho, kdo by ho provozoval a staral se o rozvoj. Obec to být nemůže, nemá na to kapacity“ uvedl starosta Holub.
Podle něj bude investora těžké najít. O pozemky totiž mají zájem většinou developeři. „Ti ale chtějí stavět a vydělávat, ne provozovat areál,“ dodal.
Provoz výměnou za lukrativní pozemky
Obec dostala od dvou významných spoluvlastníků pozemků v areálu nabídky s podmínkami, za jakých by bylo možné podle nich středisko provozovat a rozvíjet. Ty ale zastupitelé Bedřichova odmítli.
Nelíbilo se jim, že by výměnou za spolupráci měla obec vydat lukrativní pozemky či umožnit využití většího počtu pozemků pro stavební účely.
Připravili proto vlastní podmínky s tím, že by případná změna územního plánu byla možná jen u pěti pozemků. S návrhem u dalších vlastníků neuspěli. „Kromě jednoho ze spolumajitelů, který uvedl, za jakých okolností by do spolku vstoupil, se další vyjádřili negativně,“ uvedl starosta.
Podle Petra Holuba se zvažuje referendum, v němž by obyvatelé obce odpovídali na otázku, zda mají pozemky ve skiareálu nadále zůstat nezastavitelné.
O jeho vyhlášení měli rozhodovat zastupitelé obce už tento týden. Na základě jednání s vlastníky pozemků se ale rozhodli schválení vyhlášení referenda odložit.
Spolek chtěla obec vytvořit na základě analýzy společnosti KPMG, kterou si u ní objednala. Podle ní může být provoz střediska s částmi Malinovka, Pastviny a Weber sice mírně ziskový, ale na větší investice, jako je vybudování lanovky nebo retenční nádrž, si nejspíš nebude schopen vydělat.
Pro zachování a rozvoj skiareálu je podle autorů analýzy důležitá spolupráce všech klíčových aktérů, což jsou hlavně vlastníci pozemků se sjezdovkami a vleky. KPMG proto navrhuje, aby se sdružili ve spolku a jeho prostřednictvím lyžařský areál spravovali.