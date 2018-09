V centru Prahy se plazil téměř dvoumetrový hroznýš. Schoval se do podvozku auta

Odchytová služba ve středu v centru Prahy zasahovala kvůli hroznýši královskému. Hada vyprostili z podvozku zaparkovaného auta v Jindřišské ulici v Praze 1. Podle svědků se hnědě zbarvený hroznýš připlazil z přilehlého parku. 180 centimetrů dlouhého hada převezli do útulku v Dolních Měcholupech. Video Praha 15:35 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hroznýš, který se plazil centrem Prahy, se nakonec schoval v podvozku auta | Zdroj: Městská policie Praha

Had se v samém centru Prahy doplazil pod osobní vozidlo a ovinul se kolem katalyzátoru. Na linku 112 to nahlásili kolemjdoucí. Na místo pak dorazila odchytová služba pražské městské policie.

Hroznýš se měl podle svědků připlazit z parčíku u kostela sv. Jindřicha a Kunhuty, v blízkosti tramvajové zastávky Jindřišská.

„Zahlédli hada, který se plazil po vozovce a následně se schoval pod jedním ze zaparkovaných vozidel,“ popsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražské městské policie Jiřina Ernestová.

Panika na místě nevypukla a k žádnému zranění podle Ernestové také nedošlo. „Pracovník odchytové služby hada vyprostil pomocí nářadí, pak ho umístil do přepravního boxu a převezl do útulku městské policie v Dolních Měcholupech,“ dodala mluvčí.

Video ze zásahu zveřejnila ve čtvrtek městská policie na svém facebookovém profilu.

Kde se had v centru Prahy objevil, zatím není jasné. „To, jak se had dostal do parku, je v šetření,“ uvedla mluvčí. O hroznýše, který je teď v policejním útulku, se může majitel přihlásit.

Hroznýš královský (latinsky Boa constrictor) je had z čeledi hroznýšovitých vyskytující se ve střední a Jižní Americe. Jeho odchov v zajetí je běžný. Živí se malými savci nebo ptáky a svou kořist zabíjí zardoušením.